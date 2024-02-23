Десятки тысяч людей потребовали у СК выдать тело Навального

Через созданный правозащитниками сервис для отправки официальных обращений в СК это сделали уже почти 100 тысяч человек.

По состоянию на пятницу, 23 февраля, более 92 тысяч человек отправили обращения в Следственный комитет России с требованием выдать тело политика Алексея Навального его семье. Это следует из статистики на сайте правозащитного проекта "ОВД-Инфо", через которую можно отправить обращение .

Формат работы с подобными официальными обращениями в СК регулируется Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". По закону чиновники обязаны ответить на обращение в течение 30 дней. Для удобства отправки таких писем по различным поводам "ОВД-Инфо" создали сервис "Дятел".

Число писем в СК по поводу смерти Навального стало рекордным в истории сервиса, рассказали правозащитники изданию "Медуза". Самое большое число обращений в прошлый раз отправляли в поддержку 64-летнего Игоря Барышникова из Калининградской области, осужденного за "фейки" про российскую армию - было более шести тысяч.

"ОВД-Инфо" называет отправку сообщений безопасной акцией

В "ОВД-Инфо" подчеркивают, что по закону за факт обращения в Следственный комитет преследовать человека нельзя, даже если в письме есть критика органов. "Сам факт подачи вами обращения - публичная информация, но его содержание и ваши личные данные разглашать нельзя. Таким образом СК РФ не может оказать давление за обращение", - полагают правозащитники.

Юрист "Первого отдела" Макс Оленичев в разговоре с "Медузой" напомнил, что "в России не существует верховенства права, поэтому абсолютно безопасных акций не осталось".

Смотрите также: