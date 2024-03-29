Журналистку Антонину Фаворскую отправили в СИЗО

Фаворскую подозревают в участии в деятельности ФБК. Против нее возбуждено дело об "участии в экстремистском сообществе".

Басманный суд Москвы отправил фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (Кравцову) в СИЗО до 28 мая, пишет издание "Медиазона" в пятницу, 29 марта. Ее подозревают в участии в деятельности ФБК, против журналистки возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, Фаворская собирала и изготваливала материал, а также монтировала видеоролики для публикации на ресурсах ФБК. Журналистка не признала вину, а пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Фаворская "ничего в ФБК не публиковала".

Слушание по просьбе следствия проходило в закрытом режиме, так как некоторые участники "экстремистского сообщества" находятся в розыске.

Антонина Фаворская освещала почти все суды Алексея Навального

До смерти оппозиционера Алексея Навального Фаворская освещала почти все его суды в колониях. Она же сняла последнее видео с ним на заседании 15 февраля, где он присутствовал дистанционно.

Ее задержали 17 марта через несколько часов после возложения цветов к могиле Алексея Навального. Тогда ей назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Однако на выходе из спецприемника 27 марта ее задержали и повезли на обыск по месту фактического проживания. На следующий день СК предъявил Фаворской обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе.

Помимо Фаворской у спецприемника задержали двух встречавших ее журналисток - Александру Астахову и Анастасию Мусатову. У них также провели обыски. Они проходят по делу Антонины Фаворской подозреваемыми, с обеих взяли подписки о неразглашении.

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