ЕП просит санкций за "выборы" на оккупированных территориях

Европарламент счел прошедшие в РФ выборы нелегитимными и недемократическими, призвал наказать организаторов голосования на оккупированных территориях Украины и свести к минимуму отношения с Путиным.

Европейский парламент в четверг, 25 апреля, в Страсбурге принял резолюцию "О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории". Он просит ЕС ввести санкции против лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных РФ территориях Украины, а именно в Крыму и отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. За резолюцию проголосовали 493 депутата, 11 выступили против, 18 - воздержались.

Парламентарии вновь подчеркнули, что проведение выборов на этих территориях - грубое нарушение суверенитета Украины и международного права, выразив сожаление в связи с тем, что "людей заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат".

ЕП: не признавать итоги выборов законными

Европарламент также призвал страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать итоги президентских выборов в России легитимными. "Они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали элементарным международным избирательным стандартам, а значит, не имели демократической легитимности", - сказано в резолюции.

Жозеп Боррель Фото: European Parliament/Alain Rolland

Применять к произошедшему слово "выборы" - это ирония, заявил еще во время дебатов в Европарламенте на эту тему 10 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. "От имени Европейского Союза я хочу еще раз заявить, что решительно осуждаю нелегитимные выборы, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях", - сказал он.

Евродепутаты считают, что следует ограничить общение с Владимиром Путиным темами восстановления мира в регионе, а также гуманитарными и правозащитными целями, такими как обмен военнопленными, возвращение депортированных детей в Украину и переговоры об освобождении политзаключенных. В этой связи парламентарии осуждают решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "пойти наперекор ЕС и поздравить Путина с его фиктивным переизбранием".

Помощь российским диссидентам от Европарламента

Значительная часть резолюции посвящена отношениям с российской оппозицией. Так, парламентарии призывают страны Евросоюза предоставить гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование, просят создать общую для ЕС систему многократных виз для правозащитников и политически преследуемых лиц, упростить для российских диссидентов в Евросоюзе процедуры регистрации организаций и компаний, открытия банковских счетов и выполнения других административных задач, чтобы они могли продолжать свою работу в изгнании.

Депутаты призывают ЕС и его страны активно поддерживать независимые российские организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, а также активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией, выступающей против войны в Украине.

"Рад видеть, что все члены Европарламента, взявшие слово в ходе дебатов, поддерживают важную работу, которую мы проводим для поддержки российских организаций гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ", - сказал Боррель. Он сообщил, что Евросоюз увеличивает финансирование российских антивоенных организаций и продолжит поддерживать российских правозащитников и их повестку дня на международных форумах по правам человека.

"Этот фарс преследовал лишь одну цель"

Что касается самих прошедших в РФ 15-17 марта 2024 года президентских выборов, то Европейский парламент осудил все электоральные нарушения, совершенные режимом Владимира Путина, многолетние системные репрессии и нарушения гражданских и политических прав. "Так называемые президентские выборы в России проходили в атмосфере страха и репрессий и в контексте незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины, - подчеркнули евродепутаты. - Не было ни подлинных альтернативных кандидатов, ни свободных СМИ, ни авторитетных наблюдателей, ни политических свобод. Этот фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель - создать видимость электоральной легитимности для Владимира Путина, его политики бесконечных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины".

"Электоральная победа" Путина с 87% голосов, что явно немыслимо для свободных и честных выборов, была достигнута на основе очевидно манипулируемых результатов с избирательных участков по всей России", - сказано в документе.

В резолюции констатируется, что Конституция РФ 1993 года ограничивает полномочия президента двумя сроками подряд, но Путин пребывает у власти непрерывно с 2000 года, находя различные способы обойти это ограничение. Европарламент напоминает, что фиктивный референдум 2020 года был проведен в нарушение законов и международных обязательств РФ, а продление президентского срока Путина рассматривается многочисленными экспертами как неконституционное.

Евродепутат - Путину: Ваш собственный страх лишил убедительности эту коронацию

"Кремлевский режим уничтожил целое поколение российского гражданского общества, демократической политической оппозиции и правозащитных организаций", - указывают евродепутаты. Они отмечают, что число политзаключенных в России, насчитывающее по меньшей мере 1000 человек, превышает уровень даже позднесоветского периода. В РФ больше нет безопасного пространства для гражданских действий или политической оппозиции - такой вывод спецдокладчика ООН по правам человека в РФ приводится в резолюции.

Бернар Гетта Фото: European Parliament/Alain Rolland

Во время дебатов в Европарламенте на эту тему французский депутат Бернар Гетта обратился напрямую к Путину. "Вы, конечно, президент Российской Федерации. К сожалению, вы все еще им являетесь, потому что именно ваши имперские амбиции вновь развязали войну в Европе и довели мир до края пропасти, - заявил он. - Но вы точно не избранный президент российского народа. Потому что вы довели эту ложь до организации выборов на аннексированных территориях Украины, потому что единственной предвыборной кампанией было ваше постоянное восхваление, и потому что у вас не было соперников, кроме тех, которых вы сами назначили. (...) Если бы вы не боялись, что ваш народ отвергнет вас, вы бы не установили леденящий душу террор, в котором держали своих противников в тюрьме или убивали их. Именно вы сами и ваш страх перед всеми и вся лишили эту удручающую коронацию всякой убедительности".