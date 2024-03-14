ЕС и НАТО усомнились в легитимности российских выборов

Европейский Союз и НАТО поставили под сомнение легитимность предстоящих президентских выборов в России, на которых в нынешний глава государства Владимир Путин планирует переизбраться на пятый срок. В России Путина сложно представить свободное, справедливое и демократическое голосование, заявил представитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля Петер Стано в четверг, 14 марта, в Брюсселе.

Он отметил, что Россия проводит голосование и в захваченных регионах Украины, что является противозаконным и нарушает международное законодательство. ЕС не признает по меньшей мере осуществленные РФ выборы на оккупированных территориях, подчеркнул Стано.

"Выборы в России не будут свободными и честными", - заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он указал на подавление российскими властями оппозиции и СМИ. "Мы уже знаем, что оппозиционные политики находятся под стражей, а другие убиты, многие - в изгнании", - напомнил норвежский политик. В России больше нет и независимой и свободной прессы, добавил он.

Юлия Навальная призвала не признавать результаты выборов в РФ

Накануне вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты предстоящих выборов. Путин является не политиком, а "убийцей, гангстером и лидером мафиозной группировки", написала она в колонке в американской газете The Washington Post. "Для криминальных лидеров очень важен статус - и внутри своей банды, и во внешнем мире", - указывает она. Признание нелегитимности выборов станет важным сигналом как для всего мира, так и для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит. "Сигнал о том, что Россией правит не признаваемый всеми президент, а презираемый и публично осуждаемый преступник", - уверена Навальная.

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Тем самым, он сможет оставаться у власти дольше, чем любой другой правитель России со времен императрицы Екатерины II. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры.

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