Надежды на Надеждина Кремль заранее взял в расчет

Борис Надеждин Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

"Костя, это нам самим нужно. Там люди стоят молодые и пожилые, и они очень классные. Ощущение единства, а не толпы в Москве очень важно, оно придает силы. Ведь меняться все может только отсюда. Реально первый раз за два года было чувство единения". Это написала мне в Facebook одноклассница, живущая в Москве. Она, как и многие, отстояла очередь, чтобы подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Бориса Надеждина.

Задача Кириенко: узаконить незаконное шоу

Некоторые уже назвали "очереди за Надеждина" самой "большой антивоенной и антипутинской демонстрацией". Главред "Новой газеты - Европа" Кирилл Мартынов считает их "главным событием" этих выборов. "При малейшей возможности люди в России начинают бороться против войны и диктатуры", - восторгается он.

Константин Эггерт

Но мне трудно разделить этот восторг. Одновременно я согласен с моей одноклассницей: ощущение, что ты не один, очень важно человеку, живущему при диктатуре. Это вселяет надежду на возвращение в жизнь страны здравого смысла, свободы выбора и, в конечном счете, на возвращение в жизнь страны реальной политики. Но это еще не политика, а ее имитация. Те, кто искренне ставят свои подписи за Надеждина, "потому что нужно же что-то делать" узаконивают абсолютно незаконное шоу, придают ему черты чего-то настоящего и стоящего. И именно на это рассчитывает кремлевская администрация во главе с Сергеем Кириенко.

Для людей, работающих в ней, это далеко не первая (а для первого зама Кириенко Алексея Громова - и вовсе пятая) предвыборная кампания. Точнее - предвыборная кампания в кавычках. Потому что настоящих выборов в России давно нет ни на каком уровне.

Зачем Путину Надеждин?

Предлагая Борису Надеждину поучаствовать в этом "процессе", в Кремле прекрасно знали, на что идут и зачем. Они просчитали все, включая реакцию граждан, настроенных против Путина. Ведь Надеждин большую часть жизни вращался вокруг власти, пусть и на дальних орбитах в последние 20 лет. Он много раз пытался в нее вернуться, но без "потери лица" (что, на самом деле, говорит о нем неплохо). По ключевым для режима темам войны он выступает хоть и смелее других, но общо и, что самое важное, уравнивая позиции Украины и России, агрессора и жертвы агрессии: "На уступки придется идти всем. Территории - не главное. И у нас, и у них войну используют для удержания власти".

На вопрос: "Зачем Путину вообще нужен такой кандидат?" можно дать три ответа, которые не противоречат друг другу. Во-первых, как считает политик Владимир Милов, выдвижение Надеждина дало Кремлю возможность наглядно выявить уровень затаенного протеста в больших городах, полного представления о котором не дают опросы общественного мнения. Вдобавок это, увы, возможность буквально поименно переписать скрытых оппозиционеров в России и открытых за границей. В-третьих, после такого шума вокруг сбора подписей Надеждина вполне можно зарегистрировать. А потом Элла Памфилова из ЦИК скажет, что он набрал всего один, два или три процента голосов, а Путин - семьдесят пять. Или девяносто шесть. Вот, мол, как ничтожно мало оппонентов у нашего незаменимого президента. Накопившуюся усталость и раздражение людей циники со Старой площади оборачивают на пользу себе и своему начальнику.

Московские протесты 2011-2012 года научили режим ничего не пускать на самотек. Концепция "голосуй против кандидата Кремля", предложенная тогда Навальным и поддержанная широким спектром оппозиционеров, не сработала тогда, и не сработает сегодня: абсолютно все кандидаты кремлевские, никаких выборов фактически нет.

Взять пример с Польши?

Идея бойкота выборов лично мне близка больше. С философской точки зрения она означает неучастие в лживых манипуляциях Кремля. Однако я прекрасно понимаю, что это тоже форма морального самоуспокоения, как и стояние в очереди "за Надеждина". Ведь порог минимальной явки отменен, бюджетников на участки сгонят, электронное голосование позволяет вписать в протоколы любые цифры. Самое главное - большая часть общества исповедует равнодушие, привычное или выученное. Это, а не "ура-патриоты", и есть пока главная база поддержки Кремля.

На банальный вопрос: "Что делать?" у меня банальный ответ: "Не знаю". Впрочем, есть одно соображение, навеянное историей. В декабре 1981 года правившие в Польше коммунисты ввели военное положение, интернировали активистов независимого профсоюза "Солидарность" и ввели тотальную цензуру СМИ. Каждый вечер в эфир ТВ выходил местный эквивалент программы "Время", которую какое-то время даже вели люди в офицерской форме. Минута в минуту с началом передачи десятки тысяч жителей городов выходили на улицы на вечернюю прогулку. Это была демонстрация протеста против режима, который вскоре рухнул.

Вы спросите: "В чем же разница? Очередь за Надеждина - такая же демонстрация". Не совсем. Подписаться за одобренного властями кандидата - значит сделать нечто запланированное и разрешенное властями. Я прекрасно понимаю, чем Польша-1981 отличается от России-2024. В Польше был навязанный извне режим, там была сильная и независимая католическая церковь и не было войны. Но суть идеи инициативного противостояния власти поляки уловили и двинули историю своей страны.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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