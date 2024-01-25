Борис Надеждин собрал более 150 000 подписей за выдвижение

По данным на сайте Бориса Надеждина, за него уже поставлено более 158 000 подписей, все они собраны на территории РФ.

Борис Надеждин - независимый, антивоенный кандидат на выборах президента РФ - собрал более 158 000 подписей избирателей для выдвижения своей кандидатуры. Соответствующая информация появилась на его сайте в четверг, 25 января.

По данным штаба политика, в указанное число собранных подписей входят лишь те, что были собраны его сторонниками на территории России.

В интервью программе "DW Новости Шоу", вышедшей в эфир 24 января, Борис Надеждин рассказал, что не собирал подписи за свое выдвижение на оккупированных РФ территориях Украины. "На самом деле жители практически всех регионов есть в Москве. В этом смысле мы будем сдавать подписи по всем регионам Российской Федерации, кроме тех, которые, как бы это помягче сказать, недавно вошли в состав России", - сказал политик.

Поддержка Надеждина деятелями российской оппозиции

Поставить подписи в поддержку Надеждина ранее призвали многие деятели российской оппозиции, в том числе соратники Алексея Навального Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь, а также Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие. "Подпись за Надеждина - высказывание против бессмысленных убийств, против опупевших стариков во власти, за перемены", - написал Ходорковский, подчеркнув, что, поставив подпись, можно высказать свою антивоенную позицию.

Судя по данным сайте кандидата, отметка в 100 000 подписей была достигнута 23 января. Однако Надеждин призвал сторонников "не расслабляться", чтобы сдать в ЦИК достаточное количество "идеальных" подписей.

25 января - последний день сбора подписей в поддержку Надеждина.

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