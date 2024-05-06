Германия не будет представлена на инаугурации Путина

Представители Германии не будут участвовать в инаугурации Путина. Итоги президентских выборов в РФ нельзя признать легитимными, заявили в Берлине.

Германия не отправит своих представителей на церемонию инаугурации Владимира Путина, который 7 мая должен будет официально вступить в должность президента на новый шестилетний срок. "Мы не будем представлены (на инаугурации. - Ред.)", - заявили в понедельник, 6 мая, в МИД ФРГ. Это означает, что ни представителей правительства, ни посла Германии на церемонии не будет.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман (Christiane Hoffmann) вновь раскритиковала недавние президентские выборы в РФ, подчеркнув, что они не соответствовали демократическим стандартам и их нельзя признавать легитимными. Ранее СМИ обратили внимание на то, что официальный Берлин не называет Путина президентом.

Правительства Чехии и Эстонии также сообщили, что их представители не будут присутствовать на инаугурации Путина. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в частности, напомнил о войне РФ против Украины, указав, что Эстония "не может легитимизировать дипломатические отношения со страной-агрессором" и поэтому не будет представлена на церемонии инаугурации.