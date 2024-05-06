  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия не будет представлена на инаугурации Путина

Лиза Ламбрехт
6 мая 2024 г.

Представители Германии не будут участвовать в инаугурации Путина. Итоги президентских выборов в РФ нельзя признать легитимными, заявили в Берлине.

https://p.dw.com/p/4fXvG
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир ПутинФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Германия не отправит своих представителей на церемонию инаугурации Владимира Путина, который 7 мая должен будет официально вступить в должность президента на новый шестилетний срок. "Мы не будем представлены (на инаугурации. - Ред.)", - заявили в понедельник, 6 мая, в МИД ФРГ. Это означает, что ни представителей правительства, ни посла Германии на церемонии не будет.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман (Christiane Hoffmann) вновь раскритиковала недавние президентские выборы в РФ, подчеркнув, что они не соответствовали демократическим стандартам и их нельзя признавать легитимными. Ранее СМИ обратили внимание на то, что официальный Берлин не называет Путина президентом.

Правительства Чехии и Эстонии также сообщили, что их представители не будут присутствовать на инаугурации Путина. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в частности, напомнил о войне РФ против Украины, указав, что Эстония "не может легитимизировать дипломатические отношения со страной-агрессором" и поэтому не будет представлена на церемонии инаугурации.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ходорковский: Эти "псевдовыборы" серьезно подорвали возможности Путина

Ходорковский: Эти "псевдовыборы" серьезно подорвали возможности Путина

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский рассказал в интервью DW о Юлии Навальной, значении акции "Полдень против Путина" и о том, как непризнание выборов Западом может помочь сломить режим Путина.
Политика18 марта 2024 г.09:17 мин.
Чучело президента России Владимира Путина у посольства РФ в Берлине

"Полдень против Путина" в Берлине растянулся на несколько часов

"Полдень против Путина" в Берлине растянулся на несколько часов

Многочасовое ожидание, чучело Путина и аплодисменты Юлии Навальной - в посольстве России в Берлине прошло голосование на президентских выборах. Репортаж DW.
Политика17 марта 2024 г.
Вид на Красную площадь

"Выборы без выбора" в России: чем ответил Евросоюз

"Выборы без выбора" в России: чем ответил Евросоюз

В ответ на выборы в РФ Евросоюз утвердил многомиллиардную военную помощь Украине, ввел санкции за гибель Навального и достиг консенсуса по использованию Киевом прибыли от замороженных активов РФ.
Правовые основы государства18 марта 2024 г.
Показать еще