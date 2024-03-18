Власти ФРГ не называют Путина президентом после выборов

Официальный Берлин в данный момент не находится в диалоге c Владимиром Путиным, заявили в правительстве ФРГ. Германия не признает законными выборы президента России.

Правительство Германии после президентских выборов в России не называет действующего главу государства Владимира Путина президентом РФ. Это следует из слов заместительницы официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), прозвучавших на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 18 марта.

В ответ на вопрос, будут ли в правительстве Германии к Путину обращаться "президент" или иначе, Хоффман заявила: "В данный момент контакты с Россией очень сокращены. В целом, мы готовы говорить и с Путиным, если это будет иметь смысл. Но в данный момент таких планов нет". В ответ на уточняющий вопрос она добавила: "В данный момент мы не находимся в диалоге c Владимиром Путиным, поэтому такой вопрос (как его называть. - Ред.) не стоит".

Несмотря на несколько уточняющих вопросов журналистов, в том числе от медиакомпании Deutsche Welle, представители правительства ФРГ так и не назвали Путина президентом.

МИД Германии о Путине

Министерство иностранных дел ФРГ намерено называть Путина так же, "как и делало это в прошлом - Путин", заявил в свою очередь официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). На уточняющий вопрос - будет ли внешнеполитическое ведомство добавлять какое-либо обозначение - Фишер ответил так: "Не помню, чтобы в последнее время мы добавляли какое-то обозначение".

Между тем всего несколькими неделями ранее представители МИД Германии употребляли титул "президент" в отношении Владимира Путина, комментируя, в частности, смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального и ситуацию со свободой выражения мнений в РФ.

Позиция Берлина по выборам президента РФ

Германия не признает выборы в России законными и не считает их свободными и честными, подчеркнула заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. "Исход был однозначно известен заранее, - отметила она на пресс-конференции. - По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, (в России. - Ред.) царила атмосфера запугивания, были задержания". Ни канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), ни президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) не намерены поздравлять Путина с сохранением полномочий главы российского государства.

Берлин также осудил проведение "выборов" в оккупированных РФ частях Украины. Только Украина имеет право проводить выборы на этих территориях, указала Хоффман.

Трехдневные выборы президента РФ

Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31 процента. Владислав Даванков от партии "Новые люди" получает 3,85 процента, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20%. Окончательные итоги будут обнародованы 21 марта.

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