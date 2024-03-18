"Выборы без выбора" в России: чем ответил Евросоюз

В ответ на выборы в РФ Евросоюз утвердил многомиллиардную военную помощь Украине, ввел санкции за гибель Навального и достиг консенсуса по использованию Киевом прибыли от замороженных активов РФ.

Европейский Союз не назвал президентские выборы в России нелегитимными, но отметил целый ряд факторов, которые не позволяют считать их полноценными. Так, в официальном заявлении, сделанном верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем от имени всех 27 стран, указывается, что выборы прошли "в условиях жестких ограничений, усугубляемых незаконной агрессивной войной России против Украины". При этом Евросоюз един во мнении, что проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных РФ территориях Украины - в Крыму, районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей - это грубейшее нарушение международного права.

В связи с этим ЕС не признаёт ни сами эти "выборы" на территории Украины, ни их результаты. Кроме того, в Брюсселе заверили, что эти незаконные действия чреваты последствиями для политического руководства РФ и других лиц, причастных к организации псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

Что касается территории самой России, то Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей ОБСЕ, которых Москва решила не приглашать. "Это противоречит обязательствам России перед ОБСЕ и лишает избирателей и институты России возможности беспристрастно и независимо оценить эти выборы", - заявили в Брюсселе.

Жозеп Боррель Фото: Alexandros Michailidis/European Union

В самом же Евросоюзе им дали следующую оценку: "Выборы проходили в условиях постоянно сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не допустило к выборам многих кандидатов, в том числе всех тех, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации". Заявление Жозепа Борреля было одобрено всеми главами МИД стран Евросоюза, прибывшими в Брюссель на Совет ЕС по иностранным делам.

От себя Боррель добавил, что выборы в РФ не были ни свободными, ни справедливыми. "Более того, эти выборы были основаны на репрессиях и запугивании", - отметил дипломат.

"Выборы без выбора"

Очевидно, что в такой атмосфере несвободы точно не может быть выборов, убежден глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Выборами это точно нельзя назвать. Это процедура, призванная напоминать выборы. Кто-то может назвать это переназначением, лишенным какой-либо легитимности, - сказал он. - Я рад, что люди за пределами политической тюрьмы, которая называется Россией, могут выразить свое мнение". По словам министра, в Вильнюсе всего 3 процента явившихся в российское посольство россиян проголосовали за Владимира Путина.

Юлия Навальная в очереди на избирательный участок в российском посольстве в Берлине Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Дань уважения всем, кто в знак протеста пришел на избирательные участки в полдень, отдала министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лахбиб. "Я думаю о вдове Алексея Навального, которая вбросила бюллетень с именем своего мужа в урну в российском посольстве в Берлине", - сказала Лахбиб перед заседанием со своими коллегами в Брюсселе.

"Выборами без выбора" назвала глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) произошедшее в России. По ее словам, эта процедура "демонстрирует недостойное поведение Путина по отношению к собственному народу", а также нарушает Устав ООН применимо ко временно оккупированным районам Украины и непризнанным республикам на территории Молдовы и Грузии.

Ее эстонский коллега Маргус Цахкна назвал выборы в РФ фарсом. "Это было просто выдвижение Путина в качестве лидера России. Законное место для Путина - в Гааге, как военного преступника. Проведение так называемых "выборов" на оккупированных территориях и принуждение людей к участию в них - это нарушение международного права. Но Путин берет на себя всю ответственность за агрессию, за военные преступления, за депортацию детей - за нарушение всех норм международного права. Так что теперь ясно, что ему не удастся уйти от ответственности", - заявил Цахкна.

"Бороться с Путиным, помогая Украине"

Евросоюз должен "бороться против этой диктатуры, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения", заявила представительница Бельгии. Борьбу с режимом в Кремле она и ее коллеги связывают с успехами Украины на поле боя. Поэтому одним из эффективных средств они считают военную помощь Украине, в том числе и из Европейского фонда мира (ЕФМ), выделить которую договорились страны ЕС.

Анналена Бербок Фото: DIRK WAEM/BELGA MAG/AFP/Getty Images

"Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше защитить себя от путинской России, и твердо стоять на стороне Украины, в частности, выделив еще 5 млрд евро", - заявила и Анналена Бербок. Речь идет об отдельном фонде для Украины в рамках ЕФМ, который предусматривает предоставление Киеву 5 млрд евро ежегодно.

Помимо этого министры утвердили санкции против ответственных за гибель Алексея Навального в рамках санкционного режима, защищающего права человека. Как сообщил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи, эти меры коснутся 30 физических и юридических лиц. Кроме того, он рассказал, что страны достигли консенсуса в вопросе применения сверхприбыли от замороженных в ЕС активов РФ: когда голосование состоится и будет утвержден регламент, эти средства пойдут на военную помощь Киеву и развитие украинской оборонной промышленности.

От ЕС требуется "нестандартное мышление"

Объявленные Москвой результаты выборов в Брюсселе никого не удивили. Однако и из них в Евросоюзе сделали выводы. "Эти так называемые выборы показывают, что позиция, которую Россия будет занимать по отношению к Европе в ближайшие годы, становится все более и более агрессивной. И, вероятно, с этим обновленным так называемым мандатом нам нужно готовиться к долгосрочной стратегической, даже экзистенциальной угрозе, которую Россия представляет для Европы", - убеждена глава МИД Финляндии Элина Вальтонен.

Заседание Совета ЕС по иностранным делам Фото: Alexandros Michailidis/European Union

С ней согласен и латвийский коллега Кришьянис Кариньш. По его словам, эти выборы показывают, что Россия намерена придерживаться того же курса, что и последние 20 лет: "То, что Путин остается у власти, совершенно очевидно говорит о том, что Россия не изменит своего курса. Поэтому вопрос в том, что делать нам в Европе, какова наша реакция на это". Помимо срочной и всеобъемлющей военной помощи Украине, ЕС должен сделать все возможное для укрепления своей оборонной промышленности, настаивает он. Кроме того, важно продолжать санкционное давление на Россию, действовать быстро и мыслить нестандартно: "Смотрите, у нас агрессивная Россия. Путин просто организовал выборы, чтобы остаться у власти еще на шесть лет. Они не изменят курс, Россия не остановится. Ясно, что их можно только остановить. Украина готова это сделать, но ей нужна наша помощь".

В качестве примера он привел инициативу Чехии про закупке боеприпасов для Украины на мировом рынке, а также предложение президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть отправку войск в Украину. "Я думаю, что президент Макрон создает стратегическую двусмысленность для Путина, - говорит Кариньш. - Он предлагает идеи, которые, среди прочего, заставят россиян осознать, что с европейцами не все так просто. Макрон помогает мобилизовать политическую волю, чтобы помочь украинцам победить".

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