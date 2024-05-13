Цена обороны Харькова: что нужно знать об этом городе

Новое наступление России угрожает Харькову - одному из главных городов Украины. Битва за него может быть самой кровавой, а потеря оказаться более болезненной, чем утрата Донецка или Мариуполя.

Через два года после провальной попытки взять Харьков Россия снова наступает. Еще недавно эксперты были уверены, что харьковская операция скорее из разряда информационных, а сил для взятия второго по величине города Украины у РФ недостаточно. Но после того, как в начале мая армия России быстро захватила несколько сел на севере области, вопрос обороны Харькова встал с новой остротой. Для Киева на кону не просто очередной регион, который пытается захватить Россия. Харьков - во многом ключевой город для украинской экономики и культуры, один из символов украинских побед после масштабного российского вторжения.

Центр промышленности и науки

На утвержденном в 1995 году гербе Харькова - перекрещенный рог изобилия и кадуцей - жезл Меркурия, древнеримского бога-покровителя торговли. Один из крупнейших городов Российской империи, Харьков был транспортным, промышленным и научным центром в Советском Союзе. Город расположен примерно в 40 километрах от границы с Россией, на перекрестке стратегических автодорог с запада на восток и севера на юг (в том числе, трассы из Москвы в Ростов-на Дону и Крым). В Харькове действует самый большой в Украине вещевой рынок - Барабашово.

Центр Харькова, 2012 год Фото: picture-alliance/dpa/S. Dolzhenko

В ХХ веке Харьков сыграл важную роль в украинской истории. С 1919 по 1934 годы он был первой столицей советской Украины. И хотя позднее город стал преимущественно русскоязычным, в 1920-1930 годы именно там наблюдался расцвет украинской культуры, чьи самые яркие представители стали жертвами сталинского террора. Имена многих писателей и поэтов того поколения, получившего название "расстрелянное Возрождение", стали широко известны уже в независимой Украине.

От СССР Харьков унаследовал кластер высокотехнологичной промышленности и кузницу кадров - от национального университета имени Каразина, одного из старейших в Украине, до юридического университета, университета радиоэлектроники и единственного в стране авиационного института. В 1930-е годы в Харькове в научном центре впервые в СССР был расщеплен атом. До недавнего времени в городе среди прочего собирали турбины для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, самолеты "Антонов", тракторы и танки.

Харьковская область - место поражения Путина

Из-за участившихся обстрелов с территории России и связанных с ними перебоев с электроэнергией многие предприятия не могут полноценно работать. Быстро перевезти их все в более безопасное место Украине вряд ли под силу. Это требует огромных финансовых затрат, наличия подвижного состава и времени. Ресурсы Киева по всем этим пунктам ограничены. Некоторые небольшие предприятия переехали на запад Украины еще в 2022 году, а в апреле украинские СМИ сообщили о планах создания филиалов двух объединенных незадолго до вторжения РФ харьковских промышленных гигантов: бывшего "Турбоатома" и "Энерготяжмаша" - производителя генераторов, трансформаторов и электродвигателей.

Сгоревшая техника возле Балаклеи, сентябрь 2022 Фото: Juan Barreto/AFP

Россия не скрывает желания захватить Харьков. Об этом открыто говорил бывший президент Дмитрий Медведев. Харьковская область должна была стать пятой среди оккупированных украинских регионов, которые планировала формально присоединить Россия осенью 2022 года. Тогда успешное контрнаступление украинской армии сорвало эти планы. Харьков стал регионом, из которого российская армия не отступала организованно, а буквально бежала, бросая технику и боеприпасы.

Обозреватели не сомневаются, что Россия попытается взять реванш. Утрата города и области стала бы ударом для Украины еще и в плане энергобезопасности. В плане последствий для экономики потеря Харькова была бы более тяжелой, чем утрата Донецка или Мариуполя. По данным Госстата, в 2019 году, то есть до открытого вторжения РФ, Харьковская область занимала третье место по доле в ВВП Украины (6,3 %), уступая Киеву и Днепропетровской области. Но есть одно уникальное отличие. Харьковская область - самый богатый регион Украины по запасам природного газа. Сегодня потребности населения Украина почти полностью покрывает за счет своих запасов, львиная доля которых сосредоточена в Харьковской и соседней Полтавской области.

Хаб помощи украинской армии

Независимо от того, началась ли битва за Харьков или Россия пока пытается оттянуть украинские силы с других участков фронта, бои за город обещают быть еще более кровавыми, чем за Мариупольили Бахмут в Донецкой области. Это связано с размерами города - около 350 квадратных километров, это чуть больше Мюнхена. Сегодня в Харькове по оценкам властей проживает около 1,3 миллиона населения: эта цифра сравнима с той, которая была до полномасштабного вторжения. С февраля 2022 года многие покинули город, но население снова выросло за счет сотен тысяч переселенцев из Донбасса и других регионов, куда война пришла раньше.

Неудавшаяся попытка захватить власть в Харькове, апрель 2014 Фото: Reuters

В 2014 году приехавшие из России и местные украинские пророссийские активисты при негласной поддержке российских спецслужб пытались захватить власть в городах юга и востока Украины. В Донецке и Луганске им это удалось, в Харькове они были быстро выбиты из здания облгосадминистрации. Когда в том же году началась война в Донбассе, Харьков стал хабом для украинской армии и одним из центров волонтерского движения: там ремонтируют военную технику, туда привозят на лечение военных. Наконец, в Харьковской области еще с советских времен сохранилось много военных объектов, включая артсклады в Балаклее или военный аэродром в Чугуеве.

Российское наступление на севере не стало для Украины неожиданностью. Вокруг Харькова возведено несколько линий обороны, но в области, похоже, ситуация другая. В случае масштабного наступления стороны будут в неравных условиях: Россия обстреливает Харьков и область со своей территории, но Украина может наносить удары в ответ только своим, но не западным оружием. Это - условие западных поставок. О готовности изменить его недавно заявила Великобритания, но для большинства других эта тема остается табу.