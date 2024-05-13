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ВСУ сменили командующего ОТГВ "Харьков" из-за наступления РФ

Роман Сулима
13 мая 2024 г.

Новым командующим группировки войск "Харьков" назначен Михаил Драпатый, бывший глава группировки "Херсон". Украинские СМИ отмечают, что при этом он продолжит занимать должность замначальника Генштаба ВСУ.

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Горящая земля в одном из парков Волчанска после российского обстрела
Горящая земля в одном из парков Волчанска после российского обстрелаФото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

На фоне начавшегося на прошлой неделе наступления российских войск в Харьковской области руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменило командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков": место назначенного месяц назад Юрия Галушкина занял замначальника Генштаба ВСУ Михаил Драпатый. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ОТГВ "Хортица".

Смена руководства ОТГВ "Харьков", по данным украинского СМИ, состоялось 11 мая. Отмечается, что Драпатый продолжит исполнять свои обязанности и в Генштабе ВСУ. Официально о его назначении на момент публикации не сообщалось.

ОТГВ "Харьков" и его командующий

ОТГВ "Харьков" - объединение Сухопутных войск ВСУ, входящее в состав ОТГВ "Хортица", было создано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. "Харьков" отвечает за Слобожанское направление обороны. В начале апреля 2024 года должность командующего ОТГВ "Харьков" занял генерал Юрий Галушкин, который сменил на этой позиции Андрея Грицкова, уточняет "РБК-Украина" со ссылкой на замначальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Романа Семенуху.

41-летний Михаил Драпатый - бывший командир 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, которая в мае 2014 года вошла в Мариуполь для усиления подразделений, отражавших штурм финансируемых РФ сепаратистов. В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено звание полковника. До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. Заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке был назначен в феврале 2024 года.

В ВСУ заявили о тактическом успехе РФ в боях за Волчанск

По информации Генштаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - заявил украинский Генштаб в ночь на 13 мая. В заявлении также отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении по-прежнему сложная и при этом динамично меняется.

В то же время Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Агентство Reuters написало 10 мая со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. Местные власти эвакуируют население из Волчанска и окружающих населенных пунктов.

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