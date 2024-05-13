ВСУ сменили командующего ОТГВ "Харьков" из-за наступления РФ

На фоне начавшегося на прошлой неделе наступления российских войск в Харьковской области руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменило командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков": место назначенного месяц назад Юрия Галушкина занял замначальника Генштаба ВСУ Михаил Драпатый. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ОТГВ "Хортица".

Смена руководства ОТГВ "Харьков", по данным украинского СМИ, состоялось 11 мая. Отмечается, что Драпатый продолжит исполнять свои обязанности и в Генштабе ВСУ. Официально о его назначении на момент публикации не сообщалось.

ОТГВ "Харьков" и его командующий

ОТГВ "Харьков" - объединение Сухопутных войск ВСУ, входящее в состав ОТГВ "Хортица", было создано во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. "Харьков" отвечает за Слобожанское направление обороны. В начале апреля 2024 года должность командующего ОТГВ "Харьков" занял генерал Юрий Галушкин, который сменил на этой позиции Андрея Грицкова, уточняет "РБК-Украина" со ссылкой на замначальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Романа Семенуху.

41-летний Михаил Драпатый - бывший командир 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, которая в мае 2014 года вошла в Мариуполь для усиления подразделений, отражавших штурм финансируемых РФ сепаратистов. В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено звание полковника. До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон". Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. Заместителем начальника Генштаба ВСУ по подготовке был назначен в феврале 2024 года.

В ВСУ заявили о тактическом успехе РФ в боях за Волчанск

По информации Генштаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - заявил украинский Генштаб в ночь на 13 мая. В заявлении также отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении по-прежнему сложная и при этом динамично меняется.

В то же время Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Агентство Reuters написало 10 мая со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. Местные власти эвакуируют население из Волчанска и окружающих населенных пунктов.