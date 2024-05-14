Politico: Битва за Харьков станет решающей для исхода войны

Значительные успехи ВС РФ в Харьковской области могут ослабить решимость Запада в поддержке Украины и вызвать новые попытки склонить Киев к переговорам с Москвой, пишет Politico.

Наступление российских войск в Харьковской области является началом решающей битвы, которая может стать переломным моментом для исхода войны, считает американское издание Politico . На карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над вторым по величине городом Украины, но и решимость Запада в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения, пишет газета в понедельник, 13 мая.

Politico отмечает, что давно ожидавшаяся попытка РФ прорвать украинскую оборону в мае-июне уже началась. Российский президент Владимир Путин, по всей видимости, хочет воспользоваться окном возможностей до того как в Украину прибудет новое западное оружие и боеприпасы, указывается далее.

Успехи РФ могут спровоцировать давление на Киев о начале переговоров с РФ

По мнению журналистов, значительные успехи российских войск на харьковском направлении могут спровоцировать новые попытки давления определенных европейских кругов на Киев с целью принудить его к переговорам с Москвой. При этом они ссылаются на мнения нескольких высокопоставленных украинских офицеров, которые не исключили краха линии фронта в случае нового наступления России, обладающей превосходящей по численности армией и готовой принять огромные потери. В разговоре с Politico в апреле они выразили опасения, что такое развитие событий может ослабить решимость Украины и подорвать моральный дух в ВСУ.

В связи с этим имеются опасения, что расчет Путина оправдается и новое российское наступление не только подавит украинское сопротивление, но и снизит западную поддержку Киева, пишет далее издание.

Наступление РФ на харьковском направлении

В начале мая Минобороны Украины сообщило, что в связи с активизацией действий российской армии на границе Харьковской области на этот участок фронта были направлены резервные подразделения ВСУ. О том, что россияне начали "новую волну наступательных действий" заявил на пресс-конференции в Киеве и президент Украины Владимир Зеленский.

За последние дни Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльное и Стрелечье. 13 мая Генштаб ВСУ заявил, что российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - указал он.

По данным Reuters, ссылающегося на высокопоставленного украинского военного, в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км, при этом цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону.