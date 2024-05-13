  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

В ВСУ заявили о тактическом успехе России в боях за Волчанск

Ольга Лебедева
13 мая 2024 г.

Обстановка на Харьковском направлении сложная и динамично меняется, указал Генштаб ВСУ. По его данным, россияне задействовали значительные силы для наступления на Волчанск.

https://p.dw.com/p/4fm5L
Разрушенный дом в Волчанске
Разрушения в ВолчанскеФото: GEORGE IVANCHENKO/EPA

По информации Генштаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - заявил украинский Генштаб в ночь на понедельник, 13 мая. По его данным, только на этом направлении за последние сутки было убито более 100 российских военнослужащих.

В заявлении также отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении по-прежнему сложная и при этом динамично меняется, а бои ведутся на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково и Муром - Бугруватка. Кроме того, россияне осуществляют штурмовые операции на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица и Плетеневка - Тихое, отмечается далее. 

ВС РФ захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области

За последние дни Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовки, Огурцово, Пыльной и Стрелечьей.

Ранее украинский Telegram-канал Deep State сообщил о "плотных обстрелах различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины", в частности, в районе города Волчанск. В свою очередь агентство Reuters написало 10 мая со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. 10 мая украинские СМИ со ссылкой на председателя Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили писали, что "из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения".

О том, что россияне начали "новую волну наступательных действий" заявил на пресс-конференции в Киеве и президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что в связи с активизацией действий российской армии на границе Харьковской области на этот участок фронта были направлены резервные подразделения ВСУ.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Срочно: Россия наступает под Харьковом и заявила о захвате 5 населенных пунктов. DW Новости

Срочно: Россия наступает под Харьковом и заявила о захвате 5 населенных пунктов. DW Новости

В пятницу утром российские войска начали наступление на севере Харьковской области. О попытке армии РФ прорвать линию обороны сообщило Минобороны Украины. Наступление сопровождается усилением обстрелов приграничных территорий. Более 2 тысяч жителей Харьковской области эвакуировали. В субботу Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль пяти сел в Харьковской области. Какие цели преследует РФ?
11 мая 2024 г.29:18 мин.
Флаги США и Украины у Капитолийского холма

Американцы боятся, что Украина проиграет? Что показал опрос

Американцы боятся, что Украина проиграет? Что показал опрос

В американском обществе растут опасения, что Украина может проиграть войну, а отношение к помощи Киеву и союзникам все сильнее зависит от партийной принадлежности, следует из нового опроса Pew Research Center.
Конфликты8 мая 2024 г.
Показать еще