В ВСУ заявили о тактическом успехе России в боях за Волчанск

Обстановка на Харьковском направлении сложная и динамично меняется, указал Генштаб ВСУ. По его данным, россияне задействовали значительные силы для наступления на Волчанск.

По информации Генштаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - заявил украинский Генштаб в ночь на понедельник, 13 мая. По его данным, только на этом направлении за последние сутки было убито более 100 российских военнослужащих.

В заявлении также отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении по-прежнему сложная и при этом динамично меняется, а бои ведутся на направлениях Пыльная - Лукьянцы, Пыльная - Глубокое, Пыльная - Олейниково и Муром - Бугруватка. Кроме того, россияне осуществляют штурмовые операции на направлениях Стрелечья - Глубокое, Олейниково - Глубокое, Олейниково - Лукьянцы, Муром - Старица и Плетеневка - Тихое, отмечается далее.

ВС РФ захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области

За последние дни Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовки, Огурцово, Пыльной и Стрелечьей.

Ранее украинский Telegram-канал Deep State сообщил о "плотных обстрелах различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины", в частности, в районе города Волчанск. В свою очередь агентство Reuters написало 10 мая со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. 10 мая украинские СМИ со ссылкой на председателя Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили писали, что "из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения".

О том, что россияне начали "новую волну наступательных действий" заявил на пресс-конференции в Киеве и президент Украины Владимир Зеленский. Украинское Минобороны сообщило, что в связи с активизацией действий российской армии на границе Харьковской области на этот участок фронта были направлены резервные подразделения ВСУ.