Верховная рада разрешила отправлять заключенных на фронт

Парламент Украины принял во втором чтении законопроект, предполагающий добровольную мобилизацию ряда категорий заключенных, до конца срока наказания которых - не более трех лет.

Верховная рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных по собственному желанию мобилизоваться в ВСУ. В среду, 8 мая, приняла во втором чтении законопроект, позволяющий добровольную мобилизацию части осужденных. За документ проголосовали 279 депутатов.

Участие в боевых действиях не будет разрешаться заключенным, которые были приговорены к лишению свободы за преступления против основ национальной безопасности Украины, за совершение умышленного убийства, а также насильникам и педофилам. Кроме того, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры и осужденные лица, занимавшие особо ответственное положение - в частности, депутаты и министры, сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, которая была в числе инициаторов законопроекта.

До конца срока должно оставаться не более трех лет

По ее словам, для возможности мобилизации заключенных в ВСУ также необходимо, чтобы до завершения срока наказания оставалось не более трех лет. "Заключенным, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и тем более пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра", - указала Шуляк.

В первом чтении законопроект, предполагающий возможность условно-досрочного освобождения заключенных для прохождения ими военной службы по контракту во время действия военного положения, был принят в начале апреля.

Документ предполагает, что решение об условно-досрочном освобождении для военной службы будет приниматься судом, а после доставки таких освобожденных в специализированные подразделения воинских частей за ними будет осуществляться административный надзор. Кроме того, устанавливается ответственность за уклонение от прохождения военной службы бывшими заключенными в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.