В Украине вступила в силу часть нового закона о мобилизации

Отменен статус "ограниченно пригодных" к службе в армии. Мужчинам с таким статусом нужно в течение 60 дней обновить данные в ТЦК, а также до конца года заново пройти медицинский осмотр.

В Украине в субботу, 4 мая, вступают в силу отдельные части нового Большого закона о мобилизации. Одно из новшеств, которое начинает действовать с этого дня, заключается в отмене статуса "ограниченно пригодных" к воинской службе. Вместо этого вводится категория "непригодных" и четыре категории "пригодных".

В частности, это полностью пригодные; пригодные к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодные к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.); пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз); и пригодные к выполнению специфических задач.

Всем мужчинам, имевшим статус "ограниченно пригодных", в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), а также до конца 2024 года нужно будет заново пройти медицинский осмотр.

Закон о мобилизации в Украине полностью вступит в силу 18 мая

Как сообщила глава департамента здравоохранения Минобороны Украины Оксана Сухорукова, в приказ о военно-врачебных комиссиях внесены новые критерии, по которым устанавливается, пригоден или нет человек к военной службе. Они содержат несколько тысяч диагнозов. Обновленный приказ вступит в силу 18 мая.

В этот же день в силу вступит Большой закон о мобилизации в полном объеме. Его проект содержал положение о демобилизации после 36 месяцев службы в армии и ротации. По просьбе командования ВСУ эти нормы убрали из законопроекта, их планируется урегулировать отдельным законом до конца 2024 года.

Согласно закону, все военнообязанные должны будут актуализировать свои учетные данные 17 июля 2024 года, все мужчины в возрасте 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Срочная служба в армии для украинцев в возрасте 18-25 лет будет заменена на базовую сроком до пяти месяцев в мирное время и до трех в военное.

В апреле вступило в силу положение закона о снижении возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, военкоматы начали выдавать повестки достигшим 25-летия в первой половине апреля.