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Киев не будет принудительно возвращать мужчин из-за рубежа

Анастасия Шепелева | Ксения Польская | Кирилл Шестаков
30 апреля 2024 г.

"Принудительного возвращения" подлежащих призыву граждан Украины не планируется, заверила в интервью DW вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Deutschland | Ankunft ukrainischer Flüchtlinge in Berlin
Фото: Hannibal Hanschke/Getty Images

Украина не собирается принудительно возвращать из-за границы своих граждан, подлежащих военному призыву. Об этом 30 апреля в интервью DW сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг в дипломатических представительствах Украины за рубежом.

"Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет", - заявила Стефанишина. Вместе с тем она добавила, что "в вопросах войны нет приятных решений", и призвала не забывать, что "война продолжается и мы должны ее выиграть".

По словам Стефанишиной, предоставление личных данных в территориальные центры комплектования (ТЦК), к которому украинских мужчин обязывает новый закон о мобилизации, не ведет автоматически к отправке на фронт. Речь идет о понимании "потенциала мобилизации", сказала она. "Мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте".

Отмена консульских услуг для украинцев за рубежом 

23 апреля МИД Украины решил "временно приостановить" оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. На следующий день правительство Украины обнародовало правила, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут оформляться только внутри Украины, а не в иностранных дипломатических учреждениях.

В правительстве говорят, что доступ к консульским услугам впоследствии получат только те мужчины, которые обновили свои данные в ТЦК. Однако в данный момент это можно сделать только очно: электронный кабинет военнообязанного, через который можно было бы обновить свои данные дистанционно, еще не разработан.

Xenia Polska
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