Киев отменит консульские услуги для мужчин за рубежом

Консульские услуги для украинцев от 18 до 60 лет, проживающих за рубежом, станут недоступны с 23 апреля, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Министерство иностранных дел Украины поручило всем консульствам страны временно приостановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. С 23 апреля все консульские услуги, кроме оформления документов для возврата в Украину, будут недоступны, говорится в письме. Официального подтверждения этой информации украинскими властями пока не поступало.

Ограничение доступа к консульским услугам вводится в связи с "продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины" и с целью не позволить гражданам Украины избегать "обязанности по урегулированию вопроса военного учета", утверждается в письме. Распоряжение МИДа действует "до получения дополнительных разъяснений" о применении закона об усилении мобилизации, который вступит в силу в мае.

Закон об ужесточении мобилизации в Украине

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором, окончательном чтении спорный законопроект об ужесточении мобилизации. В поддержку документа проголосовали 283 из 450 депутатов. Спустя 5 дней закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Все военнообязанные граждане Украины должны уточнить свои военно-учетные данные в течение 60 дней после публикации текста закона. Сделать это можно в территориальном центре комплектования (ТЦК) или через персональный электронный кабинет.