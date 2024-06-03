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Жены мобилизованных проводят пикет у здания Минобороны РФ

Ольга Лебедева
3 июня 2024 г.

Родственники мобилизованных россиян потребовали встречи с новым министром обороны Белоусовым. К участницам пикета вышел сотрудник Минобороны.

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Пикет жен мобилизованных
Пикет жен мобилизованных 3 июня в МосквеФото: Paulina Safronova

Родственники мобилизованных россиян проводят пикет у здания министерства обороны РФ. В понедельник, 3 июня, собравшаяся на Фрунзенской набережной в Москве группа женщин потребовала встречи с новым министром обороны Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". 

Как видно на фотографиях, женщины с детьми стоят на коленях с плакатами, призывающими вернуть их родных домой. По данным Sotavision, после начала пикета к участницам подъехал автозак с полицейскими. "Агентство" со ссылкой на одну из участниц сообщает, что на пикет вышли жены мобилизованных из разных групп за исключении объявленного "иноагентом" движения "Путь домой".

К участницам вышел сотрудник Минобороны

Позже к собравшимся вышел сотрудник ведомства. Мужчина в офицерской форме сообщил, что его сын также находится на фронте, а для отправки мобилизованных домой необходим соответствующий указ. Он также обвинил участниц пикета, что они вышли, чтобы их снимали оппозиционные Telegram-каналы. Он попросил обращаться в Минобороны в установленном порядке, а не с помощью акций и записал проблемы военных, на которых пожаловались их жены.

Жены и другие родственники россиян, мобилизованных для участия в войне РФ против Украины, пытаются добиться возвращения близких домой и требуют демобилизации. Ранее акции жен мобилизованных из группы "Путь домой" проходили в Москве и других городах каждую субботу. Женщины возлагали цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В конце мая "Путь домой" был объявлен "иностранным агентом".

 

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