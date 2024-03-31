На акции жен мобилизованных в Москве задержали журналистку

Журналистка Анна Слива регулярно освещает анции жен мобилизованных и не в первый раз задерживается полицией.

Сотрудники полиции в воскресенье, 31 марта, задержали и отвезли в московский ОВД "Хамовники" корреспондентку издания SOTAvision Анну Сливу, которая снимала акцию жен мобилизованных, прошедшую в Москве у здания Минобороны России. Об этом сообщила сама журналистка. По словам Сливы, полицейские объяснили, что ее не задерживают, а просто везут "побеседовать". SOTAvision сообщает , что у журналистки были с собой пресс-карта и редакционное задание, однако полицейские его отобрали.

На пикет к зданию Минобороны с плакатом "Мобилизованным пора домой" вышли две активистки. Их полицейские не задержали.

По данным издания "Медиазона", Слива регулярно посещает подобные протестные мероприятия. В прошлый раз полицейские задержали ее 24 февраля, когда журналистка освещала акцию возложения женами мобилизованных цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Несколькими днями ранее Басманный суд Москвы арестовал другую журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую по обвинению в участии в "экстремистской организации", какой с 2021 года считается основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

По предъявленной статье журналистке грозит до 6 лет лишения свободы.

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