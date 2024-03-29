Журналисты РФ выступили против преследования Фаворской

Журналисты российских независимых СМИ в пятницу, 29 марта, выступили с открытым письмом против преследования корреспондентки SotaVision Антонины Фаворской и других представителей свободной прессы в России. Обращение адресовано верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку (Volker Türk) и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Авторы письма называют преследование Фаворской и ее коллег признаком "усугубления антидемократического режима" в России и призывают международное сообщество обратить на это самое пристальное внимание. "Российскими властями выведена окончательная формула, в которой преступниками и "экстремистами" признаются не только оппозиционные политики, но и защищающие их адвокаты и, наконец, освещающие их борьбу журналисты", - говорится в обращении. Журналистская и правозащитная работа в России сопряжена с постоянными высокими рисками преследования, констатируют подписанты открытого письма.

В связи с этим составители документа призывают поддержать их требование к властям РФ освободить Фаворскую и прекратить преследование независимых журналистов. Кроме того, в письме содержится призыв к мировому сообществу расширить программы экстренной эвакуации и поддержки журналистов российских независимых СМИ, волонтеров и правозащитников, а также оказать на российское руководство дипломатическое давление с тем, чтобы не допустить усиления репрессий в России и добиться освобождения политзаключенных.

Обращение подписали журналисты "Медиазоны", "Важных историй", "Новой газеты Европа", русской редакции DW и других российских и русскоязычных изданий, а также правозащитники. Сбор подписей продолжается.

Фаворскую подозревают в сотрудничестве с ФБК

Фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (Кравцову) подозревают в участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. В отношении журналистки возбуждено дело по статье об участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, Фаворская делала видеоролики для публикации на ресурсах ФБК. Журналистка не признала вину, а пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш заявила, что Фаворская "ничего в ФБК не публиковала".

Фаворская до смерти Навального освещала почти все его суды в колониях. Она же сняла последнее видео с политиком на заседании 15 февраля, где он присутствовал дистанционно. Журналистку задержали 17 марта, через несколько часов после возложения цветов к могиле оппозиционера, и назначили ей 10 суток ареста якобы за неповиновение полиции. На выходе из спецприемника 27 марта ее задержали повторно, и на следующий день Следственный комитет РФ предъявил Фаворской обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе. Басманный суд отправил ее в СИЗО до 28 мая.

Помимо Фаворской у спецприемника задержали двух встречавших ее журналисток - Александру Астахову и Анастасию Мусатову. У них также провели обыски. Они проходят по делу Антонины Фаворской подозреваемыми, с обеих взяли подписки о неразглашении.

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