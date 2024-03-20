В Германии собирают деньги в поддержку адвокатов Навального

Германский союз адвокатов раскритиковала преследование в России коллег, защищавших Алексея Навального, и призвала пожертвовать средства в их поддержку.

Германский союз адвокатов (DAV) объявил сбор пожертвований в поддержку преследуемых в России защитников оппозиционного политика Алексея Навального. "Из-за задержаний и политических преследований наши коллеги больше не могут заниматься профессиональной деятельностью и обеспечивать свои семьи. Это неприемлемая ситуация, против которой Германский союз адвокатов решительно протестует", - говорится в заявлении , опубликованном в понедельник, 18 марта.

DAV напоминает, что 15 февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал двух защищавших Навального адвокатов - Ольгу Михайлову и Александра Федулова. Их обвинили в "участии в экстремистском сообществе", которым власти России считают основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). МВД РФ в начале февраля объявило Михайлову и Федулова в розыск.

В октябре 2023 года по тем же обвинениям были арестованы три других адвоката Навального - Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер. По статье об "участии в экстремистском сообществе" им может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

"Единственная цель этих ордеров на арест и задержаний, очевидно, состоит в том, чтобы помешать этим адвокатам заниматься профессиональной деятельностью", - отмечается в заявлении DAV.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В РФ акции памяти сопровождались задержаниями.

Санкции за гибель Навального

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза 18 марта утвердили санкции против ответственных за гибель Алексея Навального в рамках санкционного режима, защищающего права человека. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе, эти меры коснутся 30 физических и юридических лиц.

В конце февраля Великобритания первой из стран ввела штрафные меры в ответ на смерть российского оппозиционера. Под санкции попали начальник ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин и пятеро заместителей. Меры предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов.

В том же месяце персональные санкции в ответ на гибель Навального ввели США. Ограничения коснулись замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина и начальника колонии ИК-3.

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