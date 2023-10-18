В России открыт сезон охоты на адвокатов

Раньше российские силовики боролись с отдельными неугодными им адвокатами, теперь под вопросом существование всей адвокатуры как правового института, считает Иван Преображенский.

Алексей Липцер, один из адвокатов Алексея Навального, арестован на два месяца Фото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Владимир Путин косплеит Александра Лукашенко, начавшего в 2020 году беспрецедентные репрессии против адвокатов. В Беларуси их количество уже сократилось на четверть. То же грозит и России - точнее, тем адвокатам, кто честно выполняет свою работу.

Российский политзаключенный Алексей Навальный остался в ходе судебного процесса без защитников и сам рассказал об этом, назвав происходящее "демонстративно беззаконными действиями". По обвинению в "участии в экстремистском сообществе" задержали и арестовали на два месяца трех его адвокатов - Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева.

Дело в отношении защитников Навального, как сообщается, было возбуждено 11 октября. Липцеру, Сергунину и Кобзеву инкриминируют то, что, "по очереди" отправляясь на свидания с Навальным, они "снабжали" его информацией о действиях "участников экстремистского объединения" в России и за границей, а затем передавали им различные указания. Еще двоим защитникам оппозиционера - Ольге Михайловой и Александру Федулову - пришлось срочно покинуть страну.

Параллельно появилась информация о подготовке властями закона, который позволит лишать адвокатов этого статуса через год после отъезда из России. Ответом стал призыв к адвокатской забастовке, но вряд ли российские власти ее боятся.

Адвокаты Навального не одиноки

Петиция, которую запустили российские адвокаты в ответ на последние действия в отношении защитников Алексея Навального, показывает, что это исключительное по масштабам, но не уникальное решение российских репрессивных органов. Десятки адвокатов - вслед за своими подзащитными - уже стали жертвами наказания за то, что хорошо выполняли свой профессиональный долг. В случае с Навальным важно, что это политическое решение и адвокатов объявляют фактически соучастниками самого обвиняемого, что противоречит самой идее адвокатуры.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Неудивительно, что сами защитники увидели в этом угрозу полного уничтожения института адвокатуры и призвали коллег к сопротивлению и солидарности. Однако в России примерно 83 тыс. адвокатов, и из них за сутки документ подписали чуть более 200 человек. Причем часть подписавших вынуждена была ранее покинуть страну из-за риска оказаться за решеткой. Это, конечно, не статистика, а скорее маркер, свидетельствующий о том, как немного в стране честных защитников.

Цифр нет, но многие полагают, что абсолютное большинство адвокатов - это те, кто готов работать под контролем силовиков как "защитник по назначению" или просто не лезет ни во что, кроме бракоразводных процессов, как поступали их предшественники в СССР. Возможно, это и так.

Отсутствие всеобщей забастовки адвокатов 25-28 октября, скорее всего, подтвердит худшие оценки. Тем не менее даже в Советском Союзе репрессии против адвокатов были скорее исключением, а не правилом, если не считать периода военного коммунизма и красного террора, когда адвокатов уничтожали физически вместе с другими "буржуями".

По следам белорусского узурпатора

Не имея на руках реальных российских данных, можно использовать сравнительный метод. В соседней Беларуси правит Александр Лукашенко, узурпировавший власть в 2020 году. За это время белорусский диктатор успел провести масштабную репрессивную кампанию против адвокатуры как правового института, массово лишая статуса или объявляя адвокатов соучастниками их подзащитных. В итоге количество адвокатов снизилось за три неполных года в стране на треть.

В России показатели вряд ли будут лучше. В том, что касается репрессий, она по многим направлениям следует в кильватере Беларуси. И уже понятно, что каток должен очень основательно проехаться по адвокатуре, которая мешает сделать борьбу с инакомыслием и остатками политической оппозиции более массовой. Речь идет не исключительно об атаке на защитников Алексея Навального. Скорее дан сигнал к началу погрома.

И символом этого является как раз новый закон, который разработан в Минюсте. Недавно министерство присвоило себе право обращаться в полицию, чтобы она составляла протоколы на "иностранных агентов" за неисполнение требований российских антиправовых законов. А теперь хочет явно таким же образом присвоить право лишать адвокатов их статуса.

Для начала тех, кто покинул страну. Естественно - вынуждено, потому что независимые российские адвокаты просто так не уезжают. Пример защитников Навального показывает, что даже когда им угрожают, они могут остаться и продолжать работать, несмотря на риск оказаться в соседней камере со своим подзащитным.

Последнее препятствие для полного беспредела

Нет сомнений, что предлагаемые поправки в очень жесткий и без того закон об адвокатуре, предусматривающие единый госреестр адвокатов, - только первый шаг. Минюст, конечно, хочет добиться и добьется в перспективе права самостоятельно лишать независимых защитников их статуса. Ну а дальше - неизбежная чистка рядов, по масштабам вряд ли уступающая белорусской.

После разгрома в Росиси сначала политической оппозиции, потом независимых медиа и академической системы с лишением ее любой автономии и свободы последним бастионом на пути к полному беспределу остается адвокатура. И она, как Карфаген, неизбежно должна быть разрушена людьми, которые до этого уже разрушили российское государство как систему, действующую на основе законов, заменив ее системой клановой.

Адвокаты и независимые медиа нужны мафии до тех пор, пока она рискует попасть за решетку. Когда власть в ее руках, и она превратила правоохранительные органы в репрессивные, эти рудименты правового государства ей только мешают.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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