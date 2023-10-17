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СКР советует Навальному найти адвоката после ареста прежних

Павел Мыльников
17 октября 2023 г.

Трое защитников оппозиционера арестованы до 13 декабря. Перед рассмотрением иска Навального к колонии во Владимирской области следователи посоветовали отбывающему срок политику найти адвоката.

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Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде Москвы
Алексей Навальный в суде (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Следственный комитет России (СКР) порекомендовал оппозиционному политику Алексею Навальному, отбывающему срок по ряду уголовных дел в исправительной колонии во Владимирской области, найти адвоката после ареста трех других защитников. Это произошло во вторник, 17 октября, перед рассмотрением исков оппозиционера к колонии, уточняет онлайн-издание "Медиазона".

По словам Навального, СКР сообщил ему о запланированных "следственных действиях" и посоветовал: "Если у вас нет адвоката, вы, пожалуйста, предпримите какие-то действия, чтобы найти адвоката". "А какие действия я могу предпринять, когда я даже не понимаю, что с моими адвокатами, ко мне никого не пускают", - прокомментировал предложение ведомства политик.

Трое адвокатов оппозиционера арестованы до 13 декабря

Басманный районный суд Москвы 13 октября арестовал на 2 месяца трех адвокатов Навального - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. Их подозревают в "участии в деятельности экстремистского сообщества". Еще один защитник оппозиционера, Александр Федулов, 16 октября не явился на запланированное судебное заседание и позднее сообщил, что покинул Россию на фоне преследования своих коллег.

В тот же день группа российских адвокатов призвала всех коллег из РФ к забастовке на фоне неоднократных случаев преследований и притеснений юридических работников со стороны российских правоохранителей и судов. Составители обращения призвали отказаться от участия в судопроизводствах с 25 по 27 октября.

Уголовные дела в отношении Навального

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже стало известно о новых уголовных делах в отношении оппозиционера. В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В августе 2023-го Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. По утверждению властей, таким сообществом являлся основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией.

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