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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в колонии (Фото из архива)
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Адвокат сообщил о новом уголовном деле Навального

Виталий Кропман
1 ч. назад

Администрация колонии спровоцировала Навального на применение силы к сокамернику. Теперь против оппозиционного политика могут возбудить новое уголовное дело, грозящее ему еще пятью годами лишения свободы.

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Против оппозиционного политика Алексея Навального, вероятно, будет возбуждено новое уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом во вторник, 18 апреля, написал в своем Twitter его адвокат Вадим Кобзев. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы, указал юрист.

По словам Кобзева, накануне администрация колонии, где отбывает срок Навальный, устроила провокацию, о подготовке которой его подзащитного ранее предупреждал один из сотрудников. "Когда политика заводили из рабочей камеры в его обычную, то выяснилось, что туда снова помещен его постоянный сосед "бомж", доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация", - написал Кобзев. Суть провокации, пояснил юрист, в том, что по тюремным правилам Навальный должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры. Администрация это знает и устроила эту провокацию, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела.

Навальный, утверждает Кобзев, под видеозапись заявил, что не хочет применять насилие к сокамернику, потому что "тот сам является инструментом в руках тюремщиков". Однако, если его силой вынудят войти в камеру, то он вынужден будет применить силу. После чего, как пишет адвокат, вопреки действующему законодательству, Навальному сначала угрожали, а потом, насильно, затащили его в камеру. "Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео)", - сообщил Кобзев.

Оказавшись в камере, Навальный схватил сокамерника за шиворот и потащил его к выходу, после чего против него вновь была применена сила оперативниками. "Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ, и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа", - рассказал адвокат.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области в июне 2022 года после приговора по обвинению в мошенничестве при сборе пожертвований и неуважении к суду. 11 апреля Навального в тринадцатый раз отправили в ШИЗО. Причем, за предыдущую отсидку в штрафном изоляторе он похудел на 8 килограммов. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее рассказала DW об имеющихся у соратников политика подозрениях, что его снова пытаются отравить. У оппозиционера наблюдаются сильные боли в желудке.

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ШИЗО Навального у посольства РФ в Берлине

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