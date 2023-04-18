Адвокат сообщил о новом уголовном деле Навального

Против оппозиционного политика Алексея Навального, вероятно, будет возбуждено новое уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом во вторник, 18 апреля, написал в своем Twitter его адвокат Вадим Кобзев. Максимальное наказание по данной статье - до 5 лет лишения свободы, указал юрист.

По словам Кобзева, накануне администрация колонии, где отбывает срок Навальный, устроила провокацию, о подготовке которой его подзащитного ранее предупреждал один из сотрудников. "Когда политика заводили из рабочей камеры в его обычную, то выяснилось, что туда снова помещен его постоянный сосед "бомж", доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация", - написал Кобзев. Суть провокации, пояснил юрист, в том, что по тюремным правилам Навальный должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры. Администрация это знает и устроила эту провокацию, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела.

Навальный, утверждает Кобзев, под видеозапись заявил, что не хочет применять насилие к сокамернику, потому что "тот сам является инструментом в руках тюремщиков". Однако, если его силой вынудят войти в камеру, то он вынужден будет применить силу. После чего, как пишет адвокат, вопреки действующему законодательству, Навальному сначала угрожали, а потом, насильно, затащили его в камеру. "Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах (также зафиксировано на видео)", - сообщил Кобзев.

Оказавшись в камере, Навальный схватил сокамерника за шиворот и потащил его к выходу, после чего против него вновь была применена сила оперативниками. "Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ, и пошли оформлять бумажки, забрав с собой несчастного бомжа", - рассказал адвокат.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Навального этапировали в ИК-6 во Владимирской области в июне 2022 года после приговора по обвинению в мошенничестве при сборе пожертвований и неуважении к суду. 11 апреля Навального в тринадцатый раз отправили в ШИЗО. Причем, за предыдущую отсидку в штрафном изоляторе он похудел на 8 килограммов. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее рассказала DW об имеющихся у соратников политика подозрениях, что его снова пытаются отравить. У оппозиционера наблюдаются сильные боли в желудке.

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