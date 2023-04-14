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Алексей Навальный в суде (фото из архива)
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В Совете Европы обеспокоены состоянием здоровья Навального

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Совете Европы призвали обеспечить надлежащую медицинскую помощь Алексею Навальному в колонии.

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Лидеры Совета Европы (СЕ) обеспокоены в связи с состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление распространила в пятницу, 14 апреля, пресс-служба международной организации.

"Выражаем глубокую озабоченность сообщениями о том, что здоровье Алексея Навального, находящегося в заключении в России уже более двух лет после покушения на его жизнь путем отравления, стремительно ухудшается", - говорится в заявлении. "Серьезно обеспокоены сообщениями о плохом обращении и жестоких условиях содержания, которым подвергается Алексей Навальный, и призываем Россию немедленно обеспечить надлежащую медицинскую помощь", - подчеркивается в нем далее.

Призывы к безотлагательному освобождению Навального

В Совете напомнили о решениях Европейского суда по правам человека и комитета министров СЕ. Кроме того, там повторили призывы к безотлагательному освобождению Навального и подчеркнули безусловное обязательство России полностью исполнять все окончательные решения суда.

Авторами заявления выступили министр иностранных дел Исландии, председатель комитета министров Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и генеральный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич.

Ярмыш: Политика снова пытаются отравить

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее рассказала DW об имеющихся у соратников политика подозрениях, что его снова пытаются отравить. У оппозиционера наблюдаются сильные боли в желудке. По словам Ярмыш, "за свою последнюю, уже 12-ю, отсидку в ШИЗО он похудел на 8 килограммов".

Кира Ярмыш полагает, что "решения по отправке Навального в ШИЗО или ужесточении условий его содержания, или невызову врача" принимает не колония. "Уверена, что эти решения идут сверху, что это путинские личные приказы", - отметила она.

Власти ФРГ потребовали прекратить "нечеловеческое обращение" с оппозиционером

Заместитель представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW в Берлине 12 апреля, подчеркнула, что германские власти требуют прекратить "нечеловеческое обращение" с ним в российской колонии.

Ранее, 10 апреля, Навального, находящегося в заключении в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 15 суток. В посте, размещенном в его соцсетях, указывалось, что политика также "ограничили в покупке еды", "почти полностью убрали время на письма" и сменили время его прогулок на раннее утро.

Смотрите также:

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