Германия осудила "нечеловеческое обращение" с Навальным в РФ

"Мы с огромной озабоченностью следим за сообщениями о ситуации и об ухудшающемся состоянии здоровья Алексея Навального", - заявила представительница правительства ФРГ.

Правительство Германии "с огромной озабоченностью" следит за сообщениями об ухудшающемся здоровье российского оппозиционного политика Алексея Навального и требует прекратить "нечеловеческое обращение" с ним в российской колонии. Такое заявление сделала в среду, 12 апреля, заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW в Берлине.

"Мы с огромной озабоченностью следим за сообщениями о ситуации и об ухудшающемся состоянии здоровья Алексея Навального. И требуем прекращения этого нечеловеческого обращения с ним в местах лишения свободы и предоставления ему медицинской помощи. И, разумеется, освобождения его из-под стражи", - сказала она.

Ухудшение здоровья Навального

10 апреля оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 15 суток.

В посте, размещенном в его соцсетях, указывалось, что политика также "ограничили в покупке еды", "почти полностью убрали время на письма" и сменили время его прогулок на раннее утро. Кроме того, Навальному установили швейную машинку в соседней камере вместо общего цеха.

Поводом, по словам оппозиционера, стали опубликованные его сторонниками данные о том, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам.

Между тем адвокат Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что его подзащитный страдает "неизвестной болезнью" желудка, которая обострилась после предыдущей отсидки политика в ШИЗО.

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