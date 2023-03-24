Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО

Алексей Навальный помещен в штрафной изолятор на 15 суток. На этот раз поводом стало то, что политик "неправильно представился".

Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 (ИК-6) в поселке Мелехово Владимирской области, в очередной раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сам политик сообщил в соцсетях в пятницу, 24 марта.

"Эх, мое роскошное и элитное почти двухмесячное пребывание в "хорошей" камере (кофе и две книжки) бессердечно прервано, и меня снова отправили в конец коридора в "плохую" камеру (кипяток и одна книжка).", - написал он.

В штрафном изоляторе политику предстоит провести 15 суток. Поводом для наказания, по словам Навального, на этот раз стало то, что он "неправильно представился" сотруднику колонии.

"Очевидно, начальство не выдержало "Оскара", - добавил Навальный. Документальный фильм об отравлении политика получил в марте премию американской киноакадемии.

Навальный более 100 суток провел в ШИЗО

Это 12-й раз, когда Навального помещают в штрафной изолятор за его время пребывания в ИК-6. В первый раз Навальному дали трое суток в ШИЗО за то, что он якобы регулярно расстегивал верхнюю пуговицу своей робы. "Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. Это, безусловно, характеризует меня как неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор", - рассказал тогда политик.

С тех пор Навального регулярно стали отправлять в ШИЗО по надуманным поводам - за то, что он умылся не в то время или за матерное слово в разговоре с другими заключенными. В общей сложности начиная с августа Навальный провел в ШИЗО больше ста дней. В начале января политик в ШИЗО заболел, и болезнь ему пришлось переносить на ногах, долгое время Навальному не давали лекарства, рассказали его адвокаты.

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