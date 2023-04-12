"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

Соратники Алексея Навального не исключают, что его медленно травят в тюрьме, и требуют проведения анализов. Евродепутат Лагодинский считает его частью "обменного фонда". DW - о реакциях на ухудшение состояния политика.

Комментируя для DW сообщения о серьезном ухудшении здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в ИК-6 во Владимирской области, правительство Германии 12 апреля призвало к освобождению политика из-под стражи и прекращению "нечеловеческого обращения" с ним.

В тот же день пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала DW об имеющихся у соратников политика подозрениях, что его снова пытаются отравить, а немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) - о том, есть ли у стран-членов ЕС возможности для помощи российскому оппозиционеру.

Ужесточение условий содержания Навального в тюрьме

10 апреля Алексея Навального в очередной раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Его команда не исключает, что поводом для этого могли стать ее последние расследования, в том числе о закупках ФСИН овощей по завышенным в несколько раз ценам.

Как рассказала Кира Ярмыш ведущим "DW Новости Шоу", условия содержания политика серьезно ужесточили. Так, его прогулку перенесли на ровно семь утра. "Я так понимаю, это означает, что он просто не будет видеть солнечного света", - указывает она.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Кроме этого, сейчас возле камеры Навального оборудуют отдельный швейный цех, где он, предположительно, будет работать один. "То есть он сидит 24 часа в сутки в тесном помещении без всякой вентиляции, а теперь он еще будет иногда заходить в соседнюю дверь и работать без всякой вентиляции", - говорит Ярмыш.

В то же время с 10 апреля Навальному сократили время на переписку: теперь оно составляет вместо прежних 35 минут менее получаса. "А я подчеркиваю, что это не просто время, когда он пишет письма. В это время он может знакомиться с юридическими документами и готовиться к судам", - указывает Ярмыш.

Сильные боли в желудке у Навального

Здоровья оппозиционера, в первую очередь не наблюдавшиеся у него ранее сильные боли в желудке, вызывает у его соратников большое беспокойство. По словам Ярмыш, "за свою последнюю, уже 12-ю, отсидку в ШИЗО он похудел на 8 килограммов". "При этом диагноз ему не говорят. Ему вызывали скорую в ночь с пятницы на субботу (с 7 на 8 апреля. - Ред.). А мы все понимаем, что если в российской тюрьме кому-то вызывают скорую, то это означает, что ситуация критическая, - продолжает она. - При этом тюремный врач, который осматривает Алексея, на все вопросы "Что с ним?" отвечает издевательски. Мол, весна, и у всех обострение, ничего серьезного".

Соратники Навального не исключают, что его, "возможно, травят все это время, просто маленькими дозами, чтобы он умирал мучительно и медленно и это привлекало меньше внимания".

"В случае с другим человеком, это можно было бы посчитать паранойей. Но в случае с Алексеем, когда мы знаем, что его отравили "Новичком", это все выглядит гораздо более тревожно, - рассуждает Ярмыш. - Поэтому мы, конечно, будем требовать проведения всех возможных анализов и допуска врачей. Но в этом-то и главная проблема: к нему никого не пускают, лекарства не передают. Те лекарства, которые ему отправляет мать, колония просто не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно".

Пресс-секретарь политика полагает, что "решения по отправке Навального в ШИЗО или ужесточении условий его содержания, или невызову врача" принимает не колония. "Я уверена, что эти решения идут сверху, что это путинские личные приказы", - говорит Ярмыш.

"Мне кажется, что здесь только общественное давление может иметь значение. Потому что, если колония и все, кто выше колонии, будут считать, что никто не обращает внимания на Алексея, они, конечно, не будут делать никаких шагов по улучшению его условий", - добавляет она.

"Важно называть вещи своими именами. Это - пытки"

Аналогичного мнения придерживается немецкий евродепутат Сергей Лагодинский. Отвечая на вопрос DW о том, есть у Европы возможность как-то повлиять на ситуацию, он подчеркивает: "Мы не фокусники. Мы не можем применять какие-то волшебные инструменты. Но Европа в такой ситуации может, в первую очередь, - и я считаю это необходимым, - постоянно напоминать о таких людях, как Навальный, Кара-Мурза, Яшин и другие. Сейчас очень много политических деятелей за решеткой. Мне кажется, важно называть вещи своими именами: (у Навального. - Ред.) не просто "ухудшается состояние здоровья", а это пытки".

Сергей Лагодинский Фото: Imago Images/M. Popow

По мнению Лагодинского, "никакого диалога" с Россией у ЕС сейчас нет, однако "здесь вопрос не о диалоге". "Здесь ситуация очень тяжелая. И единственный вид разбирательств по этому поводу, может быть, который у нас остается по отношению к Российской Федерации, - это какие-то обменные ходы. Но это уже не то, в чем задействован Европейский парламент. Здесь речь идет о государствах - членах Европейского Союза и их возможностях и желании", - отмечает он, вспоминая в этой связи и о корреспонденте The Wall Street Journal Эване Гершковиче, который, по его мнению, стал "последним трофеем" в российском обменном фонде.

Есть ли вероятность, что условия освобождения оппозиционного политика из заключения будет обсуждать с властями РФ именно Германия? В середине января, когда Берлин, так же как и 12 апреля, публично выразил обеспокоенность состоянием здоровья Навального, корреспондент DW задал на правительственной пресс-конференции соответствующий вопрос. Однако в ответ услышал от представителя правительства Германии лишь фразу: "Ничего не могу сказать на эту тему".

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