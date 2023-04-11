Навальный вновь в ШИЗО на фоне резкого ухудшения здоровья

Алексея Навального вновь отправили на 15 суток в штрафной изолятор и ограничили в покупке еды. Адвокат оппозиционера заявляет, что он страдает неизвестной тяжелой болезнью желудка, которую "никто не лечит".

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего заключение в исправительной колонии №6 (ИК-6) в Мелехово Владимирской области, в понедельник, 10 апреля, вновь отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Пост об этом был опубликован на следующий день, 11 апреля, в соцсетях Навального.

В посте говорится, что политика также "ограничили в покупке еды", "почти полностью убрали время на письма" и сменили время его прогулок на раннее утро. Кроме того, Навальному установили швейную машинку в соседней камере вместо общего цеха. "Непросто сидеть в душной конуре, да еще и шить там", - прокомментировал он.

Поводом, по словам оппозиционера, стали опубликованные его сторонниками данные о том, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам. В пример приводится капуста - по данным расследователей, при существующей цене в шесть руб/кг ФСИН закупает ее "в немыслимых количествах" по цене 27,5 руб/кг. Навальный в посте иронизирует, что такие махинации и есть смысл существования путинской системы.

Адвокат: Навальный страдает неизвестной болезнью.

Между тем адвокат Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что его подзащитный страдает "неизвестной болезнью" желудка, которая обострилась после предыдущей отсидки политика в ШИЗО. В результате в конце прошлой недели, в ночь с пятницы на субботу, к оппозиционеру в камеру вызывали скорую, сообщил Кобзев. По его словам, за последние две недели Навальный потерял восемь килограммов веса.

Юрист также написал, что болезнь Навального не лечат, а на вопрос "Так чем я болею?" врач колонии отвечает ему: "Так весна же, у всех обострения". Посылки с лекарствами, которые отправляет политику его мать, "колония совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно", указывает Кобзев.

"Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают", - заключает он. - С тем, чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно. Это может звучать как бред и паранойя для кого-то другого, но не для Навального после "Новичка". Мы будем требовать проведения токсикологических и радиологических исследований".

Запад неоднократно призывал освободить Навального

Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту 17 января 2021 года, по прилете из Германии, где он проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". С тех пор оппозиционер уже почти 730 дней находится в заключении. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти утверждают, что политик якобы тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. 20 октября стало известно, что против Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в "пропаганде терроризма".

За время содержания в ИК-6 Навального уже больше десяти раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политику в ШИЗО "стало совсем плохо со всеми классическими симптомами ОРВИ: озноб, лихорадка, сильный кашель". 10 января более 600 медиков со всего мира потребовали допустить к Навальному врачей и прекратить отправлять его в ШИЗО. 17 января, во вторую годовщину прилета оппозиционера из ФРГ, его соратники запустили международную кампанию #FreeNavalny.

США, ЕС и отдельные страны Запада также неоднократно требовали от Кремля освободить Навального, указывая на то, что его преследование политически мотивировано, а условия содержания в колонии - бесчеловечны. В январе правительство Германии призвало власти РФ предоставить политику врачебную помощь "немедленно и в полном объеме".

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