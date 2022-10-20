Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело

Оппозиционный политик сообщил, что новое дело против него возбуждено по обвинению в пропаганде терроризма. Ему также вменяют в вину финансирование экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области, сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил против него новое уголовное дело. На этот раз обвинения выдвинуты по статьям о пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма, написал Навальный в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 октября.

По словам оппозиционера, следователи считают его лидером преступной группы, которая занималась пропагандой терроризма и экстремизма в эфире YouTube-канала "Популярная политика", который ведут соратники Навального. "Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - отметил политик.

Уголовные дела против Навального

В феврале прошлого года Алексей Навальный был признан виновным в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. С учетом замены условного срока в три с половиной года лишения свободы на реальный по так называемому делу "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии.

После процесса по делу о "клевете на ветерана" против Навального возбудили уголовное дело о неуважении к суду. Позднее его объединили с делом о мошенничестве, возбужденном в конце 2020 года, в рамках которого Навального обвинили в трате средств, собранных для основанного им "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и предвыборных штабов, на личные нужды. 22 марта по делу о мошенничестве и неуважении к суду Алексей Навальный был приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

31 мая Навальный сообщил, что ему также предъявлено обвинение по уголовному делу об экстремизме.

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