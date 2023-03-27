Навального поселили в ШИЗО с человеком без предметов гигиены

По словам Алексея Навального, его сокамернику в ШИЗО два месяца не дают "элементарных гигиенических принадлежностей". Причем этого заключенного отправили в камеру к политику прямо из санчасти, рассказал Навальный.

Отбывающий заключение в исправительной колонии во Владимирской области Алексей Навальный рассказал, что к нему в камеру штрафного изолятора вновь подселили заключенного, которому, по словам оппозиционера, в течение двух месяцев не выдавали предметы гигиены. Об этом сам Навальный написал в Twitter в понедельник, 27 марта.

"Понимаете, в очередной раз случилось удивительное совпадение. Меня сажают в ШИЗО, и он сразу совершает удачный проступок, - рассказал политик. - Два месяца он курил в одном и том же месте, и никто не обращал внимания. Но как только потребовалось невозможно душную камеру сделать еще более душной и невыносимой, ему за это курение тоже дали 15 суток".

Навальный отметил, что его новому соседу по камере уже два месяца не давали "даже элементарных гигиенических принадлежностей - ни зубной пасты, ни туалетной бумаги". При этом перед ШИЗО этот заключенный, которого Навальный называет своим "старым другом-трактористом", поскольку ранее их уже помещали в одну камеру, находился в санчасти. "Используют человека как ватку с бактериями", - резюмировал оппозиционер.

О том, что Алексея Навального в 12-й раз отправили на 15 суток в изолятор, стало известно 24 марта. Поводом, по его словам, послужило то, что он "неправильно представился" сотруднику колонии.

С августа 2022 года Навального регулярно отправляют в штрафной изолятор по надуманным поводам - за то, что он умылся не в то время или за матерное слово в разговоре с другими заключенными. В общей сложности начиная с августа Навальный провел в ШИЗО больше ста дней. В начале января политик в ШИЗО заболел, и болезнь ему пришлось переносить на ногах, долгое время Навальному не давали лекарства, рассказали его адвокаты.

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