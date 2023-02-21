Февральские тезисы Навального - общая платформа оппозиции

В обнародованных тезисах Алексея Навального мало оригинального или нового, но это и хорошо. Он обобщил то, с чем так или иначе согласна вся антипутинской оппозиция, считает Федор Крашенинников.

Алексей Навальный (фото из архива) Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

20 февраля, накануне годовщины вторжения России в Украину и намеченного выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, Алексей Навальный опубликовал 15 тезисов, которые назвал своей политической платформой. Агрессивная война, развязанная Путиным, поставила множество вопросов - в том числе, и перед российской оппозицией. За что борются критики Путина? Что они думают по поводу войны? Каково их отношение к Украине? Какой они видят будущее России?

Алексей Навальный уже два года сидит в тюрьме. Усилиями своих тюремщиков он практически лишен возможности оперативно и сколько-нибудь пространно общаться с соратниками и журналистами, не может отвечать своим критикам. Между тем, критиков у него достаточно - и не только среди сторонников Путина.

Например, снова и снова муссируется лживый тезис о том, что он якобы высказывался если не в поддержку аннексии Крыма, то, как минимум, против его возвращения Украине. Поэтому публикация политической платформы Навального - это еще и ответ его критикам и недоброжелателям по обе стороны российской границы.

Война и ее причины

Развязанную Путиным войну Навальный однозначно характеризует как агрессивную и начатую под нелепыми предлогами. Реальными причинами вторжения Навальный называет желание Путина удержать власть любой ценой и неразрешимые внутренние проблемы России, накопившиеся за годы его правления.

Федор Крашенинников Фото: DW/P. Böll

Это, в том числе, и ответ на часто звучащую претензию, что борьба с коррупцией, которой Навальный и его команда отдают столько сил, не важна и второстепенна. Позиция Навальная иная: война с Украиной развязана Путиным для того, чтобы одним большим преступлением прикрыть все другие преступления, совершенные за долгие годы его правления.

Естественно, изначально Путин планировал прикрыть их быстрой и эффектной победой, но война сразу пошла не по его сценарию, на что Навальный тоже указывает.

Что делать?

Вторая часть тезисов Навального посвящена ответу на вопрос, что надо сделать для нормализации ситуации. Его предложения просты и совпадают с позицией стран Запада и других оппозиционеров. Прежде всего, Навальный предлагает вернуться к международно-признанным границам России 1991 года. Хочется надеяться, что после этого все претензии к нему по поводу "имперства" и "антиукраинства" и спекуляции вокруг мнимой поддержки Навальным аннексии Крыма или несогласия на его возврат, закончатся.

Далее критик Путина считает правильным, совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Великобританией, найти приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине. Высказывает он и конкретное предложение: отменить (естественно, после смены власти в России) ограничения в отношении продажи российских нефти и газа и направить часть дохода от экспорта углеводородов на компенсации Украине. Cолидарен Навальный и с тем, что совершенные Россией военные преступления надо расследовать, а их виновников - наказывать.

"Мы на дне"

Если первые две части текста Навального предназначены больше для украинской и западной аудитории, то в третьей его части он излагает свое видение того, почему в прекращение путинской агрессии должна быть заинтересована сама РФ. "Россия - огромная страна с сокращающимся населением и вымирающей провинцией", - констатирует он. И делает вывод: "Имперскость и тяга к захвату территорий - самый вредный и губительный путь".

Навальный считает важным донести до людей в России, почему им выгодно прекратить войну как можно скорее. По его мнению, только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших из страны, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту. "Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно", - с умеренным оптимизмом пишет Навальный.

Программа российской оппозиции

В последние трех пунктах Алексей Навальный кратко формулирует то, что можно считать общей программой всей демократической проевропейской оппозиции. По мнению Навального, идеальный способ демонтажа режима Путина и его диктатуры - через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания.

Будущее России Навальный, как и большинство других оппозиционных лидеров, видит в установлении парламентской республики, проведении честных выборах, создании независимого суда, развитии федерализма и местного самоуправления, утверждении полной экономической свободы и социальной справедливости.

"Мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно", - резюмирует Навальный. Часто приходится слышать, что российская оппозиция разрознена и у нее нет никакой общей программы. Между тем Алексей Навальный, самый известный критик Путина, сидящий в тюрьме и практически лишенный связи с внешним миром, очень четко излагает то, что говорят и другие видные представители антипутинской оппозиции - как оказавшиеся в эмиграции в последний год, так и живущие за границей много лет.

То, что в тезисах Навального практически нет ничего оригинального или не звучавшего из уст оппозиционных спикеров ранее, - это не минус, а огромный плюс. Из путинской тюрьмы он обобщил и поддержал своим авторитетом все то, вокруг чего консолидировались все ведущие группы российской оппозиции.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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