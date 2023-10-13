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Суд арестовал троих адвокатов Алексея Навального на 2 месяца

Сергей Ромашенко
13 октября 2023 г.

Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер решениями Басманного суда арестованы до 13 декабря. Ранее у защитников Навального прошли обыски по делу об участии в экстремистском сообществе.

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Сотрудники полиции и автомобиль УАЗ-Патриот в Москве
Сотрудники полиции в МосквеФото: Bulkin Sergey/Globa Look Press/picture alliance

Басманный районный суд Москвы в пятницу, 13 октября, арестовал до 13 декабря адвокатов Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера, защищавших известного оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального. Трое юристов были задержаны ранее в этот же день. Телеграм-канал "Команда Навального" уточнил, что адвокатов задержали по статье 91 УПК (Основания задержания подозреваемого). Сообщение о задержании адвокатов подтвердила и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ранее у адвокатов прошли обыски. Об этом сообщил, в частности, директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. "Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального", - убежден он.

Адвокаты проходят по делу об участии в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы, написал в сети Х руководитель юридического отдела команды Навального Вячеслав Гимади. Активист полагает, что меры пресечения адвокатам будут избраны еще в течение дня. При этом он подчеркнул, что адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону. "Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты".

Навального переводят в колонию особого режима

Между тем соратник Навального Леонид Волков сообщил, что в скором времени ожидается перевод Навального в колонию особого режима, "неизвестно куда". "И тут уголовные дела на адвокатов. Это страшный шаг к его полной изоляции", - отметил Волков.

Вадим Кобзев защищал Навального, в частности, по "экстремистскому" делу, когда Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая серьезная из которых - о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК). Политик был приговорен к 19 годам колонии особого режима. Помимо этого, Кобзев выступал адвокатом Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи, а также в ходе процесса по делу о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Игорь Сергунин и Алексей Липцер также представляли Навального во время процесса по делу "Ив Роше".

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