Адвокаты в России призвали к забастовке из-за преследований

Группа российских адвокатов призвала всех коллег из РФ к забастовке ввиду неоднократных случаев преследований и притеснений юридических работников со стороны российских правоохранителей и суда. В обращении, опубликованном в понедельник, 16 октября, на сайте Legal Petition говорится, что в практику правоохранительных органов и суда РФ "прочно вошли изощренные методы преследования адвокатов за их профессиональную деятельность по надуманным административным и уголовным обвинениям".

Авторы обращения приводят десятки известных случаев преследования адвокатов в РФ в качестве примера - в том числе обыски и арест троих адвокатов оппозиционера Алексея Навального, произошедшие 13 октября. Защитников политика - Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера - подозревают в "участии в деятельности экстремистского сообщества". Сам Навальный ранее получил 19 лет тюрьмы по делу об "экстремизме" - суд проходил прямо в колонии, где оппозиционер уже отбывает срок.

Еще один из адвокатов Алексея Навального, Александр Федулов, 16 октября не явился на запланированное судебное заседание, после чего сообщил, что покинул РФ на фоне преследования своих коллег.

Адвокаты называют целями обысков устрашение коллег

В своем обращении адвокаты указывают, что вышестоящие суды нередко признают незаконными обыски у юридических работников, но это не останавливает "правоохранительные органы и судей от последующего принятия аналогичных решений, поскольку реальной ответственности за них никто не несет". Целями таких обысков адвокаты называют "получение сведений, составляющих адвокатскую тайну, и устрашение адвокатов".

Составители петиции делают вывод о "невозможности осуществления на территории Российской Федерации адвокатской деятельности в обстановке, не свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства" и призывают всех своих коллег в РФ присоединиться к "предупредительной коллективной акции", в рамках которой они намерены отказаться от участия в судопроизводствах с 25 по 27 октября.

На момент публикации материала подписи под обращением поставили 74 адвоката, зарегистрированных в соответствующем реестре РФ.

Ранее адвокаты и врачи требовали прекратить "издевательства" над Навальным

В январе 2023 года более ста представителей адвокатского сообщества РФ подписали открытое письмо в поддержку Алексея Навального на фоне его помещения в штрафной изолятор и сообщений об ухудшении здоровья оппозиционера. Подобное письмо с требованием улучшить условия содержания политика под стражей подписали и более 600 врачей из нескольких стран, и еще одно - российские депутаты.

Письма адвокатов и врачей были адресованы президенту РФ Владимиру Путину, однако Кремль не стал отвечать на них, переадресовав обращения в Федеральную службу исполнения наказаний. Именно на действия представителей этого ведомства во Владимирской области и жаловались составители обоих обращений. Владимирское управление ФСИН позднее заявило, что не может обсуждать ситуацию со здоровьем Навального, сославшись на врачебную тайну, а его помещение в ШИЗО обосновало "требованиями действующего уголовно-исполнительного законодательства" РФ.

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