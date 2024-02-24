На акции жен мобилизованных в Москве задержали журналистов

Жены мобилизованных, объединенные в группу "Путь домой", по субботам проводят акции, требуя вернуть близких с фронта.

На акции жен российских мобилизованных в Александровском саду у стен московского Кремля полиция задержала несколько журналистов, сообщило издание Sota в субботу, 24 февраля.

Проект RusNews сообщил, что была задержана их корреспондент Юлия Петрова. Sota пишет о задержании своих корреспондентов Михаила Лебедева и Анны Сливы. Также была задержана журналистка Лилиан Рубцова, указывает "ОВД-Инфо".

У Лебедева и Сливы забрали телефоны. К Петровой полицейские подошли якобы для проверки документов, стали требовать "прекратить трансляцию", которую журналистка не вела, а затем посадили в автозак и доставили в отдел полиции, откуда уже отпустили, пишет "ОВД-Инфо". По словам девушки, ей угрожали.

Акции жен мобилизованных по субботам

Акции жен мобилизованных, объединенных в группу "Путь домой", проходят в Москве каждую субботу. Женщины возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед началом акции 24 февраля полицейские пытались помешать им сделать это.

Жены и другие родственники россиян, мобилизованных для участия в войне РФ против Украины, пытаются добиться возвращения близких домой и требуют демобилизации. Они устраивают акции у стен Кремля на протяжении последних месяцев. В них принимают участие до нескольких десятков человек.

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