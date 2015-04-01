Путин-2030: репрессии, мобилизация и долгая война?

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Гости в студии:
🔵 Маргарита Завадская, политолог, старший научный сотрудник Финского института международных отношений
🔵 Гезине Дорнблют, немецкая журналистка
🔵 Роман Гончаренко, обозреватель DW
Гости в студии:
🔵 Маргарита Завадская, политолог, старший научный сотрудник Финского института международных отношений
🔵 Гезине Дорнблют, немецкая журналистка
🔵 Роман Гончаренко, обозреватель DW
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.