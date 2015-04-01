Путин-2030: репрессии, мобилизация и долгая война?

22.03.2024 22 марта 2024 г.

Владимир Путин утвердил себя на пятый президентский срок. Теперь он будет править как минимум до 2030 года. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации внутри страны. Во что выльется недовольство войной и протесты после смерти Алексея Навального? Как Путин будет вести войну в Украине? И к чему готовятся в Германии?