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Путин-2030: репрессии, мобилизация и долгая война?

Елена Барышева
22 марта 2024 г.

Владимир Путин утвердил себя на пятый президентский срок. Теперь он будет править как минимум до 2030 года. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации внутри страны. Во что выльется недовольство войной и протесты после смерти Алексея Навального? Как Путин будет вести войну в Украине? И к чему готовятся в Германии?

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Гости в студии:

🔵 Маргарита Завадская, политолог, старший научный сотрудник Финского института международных отношений

🔵 Гезине Дорнблют, немецкая журналистка

🔵 Роман Гончаренко, обозреватель DW

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