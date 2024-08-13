СМИ: в России могут объявить до конца года новую мобилизацию

Наступление ВСУ в Курской области выявило нехватку у России оборонительных резервов, при этом повышение выплат контрактникам пока мало работает, пишет Bloomberg.

По информации Bloomberg , из-за нехватки военнослужащих российские власти могут объявить новую мобилизацию до конца текущего года. После вторжения ВСУ в Курскую область стал очевидным дефицит оборонительных резервов, что повышает риск новой волны мобилизации, пишет агентство во вторник, 13 августа, со ссылкой на источники.

ВС РФ не успевают восполнять потери на передовой, достигшие максимума с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года, пишет агентство, ссылаясь на трех человек, близких к Кремлю и Минобороны РФ и попросивших не называть их имен. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, указал один из источников Bloomberg.

Мобилизацию могут представить как необходимую "ротацию"

Усугубляющаяся нехватка личного состава, участвующего в войне против Украины, побуждает российские власти повышать выплаты военным, чтобы избежать повторения мобилизации, но до сих пор имеется мало признаков эффективности этих мер, отмечается далее.

Такая ситуация может привести к тому, что власти РФ будут вынуждены вновь провести мобилизацию, считают собеседники агентства. По словам одного из них, Кремль может преподнести ее как "ротацию", необходимую для отдыха задействованных на фронте военных.

Мобилизация в России в 2022 году

Российские власти объявили о проведении "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о 300 тысяч мобилизованных. Еще около 20 тысяч, по заявлению официальных лиц, отправились на войну в качестве добровольцев. Непосредственно перед объявлением мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял журналистов, что речи о ней не идет.

После этого власти РФ неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации не планируется. В частности, в начале июня 2024 года президент РФ Владимир Путин утверждал, что действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей.