  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Контрнаступление армии РФ в Курской области: что известно?

Анна Соколова-Стех | Михаил Бушуев
12 сентября 2024 г.

ВСУ не комментируют продвижение РФ в Курской области. В то же время, наступление РФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "это идет по украинскому плану".

https://p.dw.com/p/4kZ2o
Бронетехника ВСУ, отмеченная белым треугольником - символом украинской операции в Курской области
Бронетехника ВСУ в Курской областиФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление армии РФ в Курской области, о начале которого российские и украинские источники сообщали с вечера вторника, 10 сентября. "Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану", - заявил Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

В ВСУ не комментируют продвижение РФ в Курской области

В то же время в Вооруженных силах Украины пока не прокомментировали контрнаступление армии РФ в Курской области.

Представитель одной из бригад ВСУ, воюющих на Курском направлении, в комментарии DW на условиях анонимности опроверг продвижение противника. "Все, что написали россияне, не соответствует действительности. У нас ничего не происходит, никаких изменений", - заверил источник.

Пресс-офицеры других бригад не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть продвижение РФ на Курском направлении. От комментариев отказался и спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. "Продолжается операция. Только высшее руководство может дать комментарии", - ответил он на вопрос DW.

DW направила запрос в Генштаб Украины, но пока не получила ответа.

СБУ: "Частичные успехи" армии РФ на Курском направлении

Российская бронетехника в Курской области
Российская бронетехника в Курской областиФото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

Один из сотрудников СБУ, который служит на Курском направлении, на условиях анонимности уточнил DW, что наступление РФ происходит со стороны Гордеевки - села в Кореневском районе Курской области. "Там они имеют частичные успехи. Но все не так критично, ситуация достаточно контролируемая. Россияне пытаются деблокировать свою группировку войск, которая была зажата в Глушковском районе", - рассказал источник DW.

Армия РФ контратакует в западной части Курской области, занятой ВСУ, сообщили аналитики ISW. "У российских войск могут быть намерения разъединить украинское наступление в Курской области перед тем, как приступить к более организованным и хорошо оснащенным усилиям, чтобы вытеснить украинские войска с российской территории, - предположили аналитики. - Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область".

Накануне украинский проект DeepState написал, что в ходе наступательных действий российской армии в Курской области российские войска смогли переправить бронетехнику через реку Сейм и более мелкие реки в регионе.

Что говорят в РФ и какие есть визуальные свидетельства контрнаступления

Россия только 12 сентября официально заявила о начала контрнаступления в Курской области. Министерство обороны РФ отчиталось о "восстановлении контроля" над десятью населенными пунктами - Апанасовкой, Бяхово, Вишневкой, Викторовкой, Внезапным, Гордеевкой, Краснооктябрьским, Обуховкой, Снагостью и 10-й Октябрь. Об освобождении этих же населенных пунктов пишут и российские прокремлевские Telegram-каналы.

Однако визуальных подтверждений продвижения российских сил достаточно только для того, чтобы лишь частично подтвердить эти данные. В частности, доступны видеозаписи, на которых российские солдаты находятся в селе Краснооктябрьское, и кадры боев у села Вишневка - это западные границы контролируемой ВСУ территории в Курской области.

Вероятное продвижение российских сил с запада контролируемой ВСУ территории Курской области ставит под угрозу те силы украинской армии, которые расположены севернее. Вероятно, с целью зайти в тыл ВСУ предприняли несколько попыток перейти границу РФ к западу от района Снагости. Из этого независимый российский военный аналитик Ян Матвеев делает вывод о том, что "сохраняется риск окружения российских частей, атакующих на восток".  Российские прокремлевские Telegram-каналы, в частности Wargonzo, пишут о таких попытках ВСУ и публикуют видеоподтверждения. Однако нет независимых данных о том, насколько успешны эти действия. Минобороны РФ заявляет, что российские силы отразили четыре попытки прорыва на этом направлении. 

Военная операция ВСУ в Курской области

Танк ВСУ
Танк ВСУФото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

По сообщениям российских властей и СМИ, ВСУ начали проводить наступательную военную операцию на территории Курской области РФ 6 августа. Украинские власти впервые подтвердили наступление 12 августа.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем украинских войск на 27 августа находилось 1,3 тысячи квадратных километров территории РФ и 100 российских населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Что известно о "контрнаступлении" под Курском и как прошла дуэль Трампа с Харрис? DW Новости

Что известно о "контрнаступлении" под Курском и как прошла дуэль Трампа с Харрис? DW Новости

В Курской области – возможно, новое развитие. По утверждению российских военных, они начали "выдавливать" подразделения ВСУ. Подтверждают ли такую попытку контрнаступления армии РФ военные эксперты? И что сейчас происходит на поле боя? Также о теледебатах кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа, состоявшиеся накануне.
11 сентября 2024 г.29:55 мин.
Путин проводит совещание

Комментарий: Что так сильно возбуждает Путина - Донбасс или Курск?

Комментарий: Что так сильно возбуждает Путина - Донбасс или Курск?

До завершения специальной электоральной операции на частично занятых украинской армией приграничных территориях России остались считанные дни. "Рисовать" выборы Кремлю не впервой, констатирует Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты7 сентября 2024 г.
Показать еще