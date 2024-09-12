Контрнаступление армии РФ в Курской области: что известно?

ВСУ не комментируют продвижение РФ в Курской области. В то же время, наступление РФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "это идет по украинскому плану".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление армии РФ в Курской области, о начале которого российские и украинские источники сообщали с вечера вторника, 10 сентября. "Россияне начали контрнаступательные действия. Это идет по нашему украинскому плану", - заявил Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

В ВСУ не комментируют продвижение РФ в Курской области

В то же время в Вооруженных силах Украины пока не прокомментировали контрнаступление армии РФ в Курской области.

Представитель одной из бригад ВСУ, воюющих на Курском направлении, в комментарии DW на условиях анонимности опроверг продвижение противника. "Все, что написали россияне, не соответствует действительности. У нас ничего не происходит, никаких изменений", - заверил источник.

Пресс-офицеры других бригад не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть продвижение РФ на Курском направлении. От комментариев отказался и спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. "Продолжается операция. Только высшее руководство может дать комментарии", - ответил он на вопрос DW.

DW направила запрос в Генштаб Украины, но пока не получила ответа.

СБУ: "Частичные успехи" армии РФ на Курском направлении

Российская бронетехника в Курской области Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

Один из сотрудников СБУ, который служит на Курском направлении, на условиях анонимности уточнил DW, что наступление РФ происходит со стороны Гордеевки - села в Кореневском районе Курской области. "Там они имеют частичные успехи. Но все не так критично, ситуация достаточно контролируемая. Россияне пытаются деблокировать свою группировку войск, которая была зажата в Глушковском районе", - рассказал источник DW.

Армия РФ контратакует в западной части Курской области, занятой ВСУ, сообщили аналитики ISW. "У российских войск могут быть намерения разъединить украинское наступление в Курской области перед тем, как приступить к более организованным и хорошо оснащенным усилиям, чтобы вытеснить украинские войска с российской территории, - предположили аналитики. - Было бы преждевременно оценивать влияние двух дней российских контратак на месячное украинское вторжение в Курскую область".

Накануне украинский проект DeepState написал, что в ходе наступательных действий российской армии в Курской области российские войска смогли переправить бронетехнику через реку Сейм и более мелкие реки в регионе.

Что говорят в РФ и какие есть визуальные свидетельства контрнаступления

Россия только 12 сентября официально заявила о начала контрнаступления в Курской области. Министерство обороны РФ отчиталось о "восстановлении контроля" над десятью населенными пунктами - Апанасовкой, Бяхово, Вишневкой, Викторовкой, Внезапным, Гордеевкой, Краснооктябрьским, Обуховкой, Снагостью и 10-й Октябрь. Об освобождении этих же населенных пунктов пишут и российские прокремлевские Telegram-каналы.

Однако визуальных подтверждений продвижения российских сил достаточно только для того, чтобы лишь частично подтвердить эти данные. В частности, доступны видеозаписи, на которых российские солдаты находятся в селе Краснооктябрьское, и кадры боев у села Вишневка - это западные границы контролируемой ВСУ территории в Курской области.

Вероятное продвижение российских сил с запада контролируемой ВСУ территории Курской области ставит под угрозу те силы украинской армии, которые расположены севернее. Вероятно, с целью зайти в тыл ВСУ предприняли несколько попыток перейти границу РФ к западу от района Снагости. Из этого независимый российский военный аналитик Ян Матвеев делает вывод о том, что "сохраняется риск окружения российских частей, атакующих на восток". Российские прокремлевские Telegram-каналы, в частности Wargonzo, пишут о таких попытках ВСУ и публикуют видеоподтверждения. Однако нет независимых данных о том, насколько успешны эти действия. Минобороны РФ заявляет, что российские силы отразили четыре попытки прорыва на этом направлении.

Военная операция ВСУ в Курской области

Танк ВСУ Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

По сообщениям российских властей и СМИ, ВСУ начали проводить наступательную военную операцию на территории Курской области РФ 6 августа. Украинские власти впервые подтвердили наступление 12 августа.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем украинских войск на 27 августа находилось 1,3 тысячи квадратных километров территории РФ и 100 российских населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны".