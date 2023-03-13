Глава "Свободной Бурятии": Нужно убеждать бороться за жизнь

Глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала в интервью DW, почему организация была признана властями РФ "иноагентом", и что будет с ее деятельностью дальше?
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Российский Минюст в марте 2023 года признал "иностранным агентом" фонд "Свободная Бурятия". В конце ноября 2022 года в реестр физических лиц - "иностранных агентов" была внесена и соучредитель и глава фонда Александра Гармажапова, которую к тому же объявили в федеральный розыск. Она была одной из первых, сообщивших о жесткой мобилизации в Бурятии и выступивших с антивоенной позицией. DW поговорила с Гармажаповой о том, что фонд будет делать дальше и как намерен помогать бурятам в России и за ее пределами.
DW: Какие эмоции возникли у вас, когда вы узнали новость о том, что фонд признали "иноагентом", и как отреагировали на нее коллеги в фонде?
Александра Гармажапова: Мои эмоции, мне кажется, уже привычные. Уже привычно быть "иностранным агентом". Я восприняла это с иронией: первый раз - это как заслуженный артист, во второй раз - как народный артист, а потом будет какой-нибудь "Оскар". Просто власти устроили опять шоу. С другой стороны, это ощущение того, что наши заслуги признают. Мы всегда подчеркивали, что являемся первой антивоенной инициативой, и что благодаря нам появились десятки других этнических инициатив. И, в общем-то, теперь мы стали первой этнической инициативой, признанной "иностранным агентом". Что касается реакции в фонде, то, мне кажется, все этого уже ожидали. Решение признать фонд "иноагентом", я думаю, было принято несколько месяцев назад.
- Как вам кажется, почему именно сейчас это произошло?
- Власти пошли вразнос. Минимальную логику я вижу в том, что не так давно Владимир Путин, выступая на заседании ФСБ, начал опять спекулировать на теме распада России, говоря, что многие активно пытаются этим заниматься. И назвал тех, кто этим занимается "мразями". Мы это все прекрасно слышали. И после этого фонд "Свободная Бурятия" объявляется "иностранным агентом" и появляются слухи о том, что Владимир Путин собирается посетить Республику Бурятия. Мне кажется, что это все - звенья одной цепи.
- То есть, это решение связано с приездом Путина в Улан-Удэ?
- Мне кажется, здесь последовательность другая. Приезд Путина связан, в том числе с нашей деятельностью. Я вижу это так. И очень радостно, что он готов покинуть свой бункер ради нас.
- Отразится ли это решение Минюста на сотрудниках фонда, оставшихся в России?
- У нас осталось минимальное количество сотрудников в России, и мы очень бережно с ними обращаемся в том плане, что стараемся их не ставить в рискованное положение, поэтому не даем им никаких суперзаданий, чтобы они не получили уголовную статью. Что касается тех ребят из нашего фонда, которые живут в разных странах мира, для меня было важно, когда меня объявили в розыск, чтобы никто из них не бросил работу. Наоборот, они стали активнее включаться в работу.
- Что вы будете делать дальше?
- Мы не считаем правильным идти на поводу у людоедов, я бы так выразилась. Поэтому, что касается деятельности фонда, то для нас это абсолютно ничего не меняет. Морально, мне кажется, мы были уже к этому готовы. Но, безусловно, мы будем оспаривать этот статус в судебном порядке.
Не так давно нам стало известно, что 24 февраля 2023 года погиб многодетный отец из Бурятии, мобилизованный. Почему мы обратили внимание на этот случай? Потому что конкретно в этом случае мы пытались помочь, наши юристы консультировали жену этого погибшего впоследствии человека. И жена готова была что-то делать, она была на короткой прямой связи с нашим юристом. Однако, непосредственно он сам, мужчина 45-летний, многодетный отец, отказался от какой-либо помощи, и в итоге погиб. И, наверное, это то, с чем нам стоит работать. Нужно убеждать людей в том, что им нужно бороться, как минимум, за свою жизнь, а, как максимум, и за чужую жизнь.
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