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Евгений Ройзман (фото из архива)Фото: DW/V.Izotov
ПолитикаРоссия

В числе новых "иноагентов" - Евгений Ройзман и Илья Новиков

Александра Иванова
34 мин. назад

Министерство юстиции РФ пополнило реестр "иноагентов" еще шестью физлицами. Журналистку Любовь Барабашову признали СМИ-"иноагентом".

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Министерство юстиции России пополнило реестр физических лиц - "иностранных агентов" еще шестью фигурантами. Это следует из обновленного перечня Минюста, обнародованного в пятницу, 25 ноября. Статус "иноагента" получили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, адвокат Илья Новиков, бывший юрист штаба Алексея Навального в Уфе Федор Телин, координатор движения "Голос" в Перми Виталий Ковин, креативный продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт, а также глава фонда "Свободная Бурятия", журналист Александра Гармажапова. У всех шестерых в качестве страны финансирования указана Украина, а Анне Монгайт приписали еще финансирование от юридического лица SIA "TV Rain" из Латвии.

В реестр физических лиц, признанных СМИ-"иноагентами", внесена сахалинская журналистка Любовь Барабашова, а в реестр незарегистрированных объединений-"иноагентов" - инициативная группа "Т-Действие" из Санкт-Петербурга, занимающаяся поддержкой транс-людей, а также правозащитный фонд "Социальное партнерство".

Законодательство об "иноагентах" в России

В 2012 году депутаты Госдумы внесли в закон "О некоммерческих организациях" поправки, согласно которым статус "иностранного агента" присваивают российским НКО, занимающимся "политической деятельностью" на территории РФ и получающим финансирование из-за рубежа. При этом четкое определение "политической деятельности" в законе не прописано.

В 2017 году в России был также принят закон о СМИ-"иноагентах", по которому данный статус можно присвоить любому СМИ, которое получает финансирование и имущество из-за границы. В 2018 году был принят закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физических лиц, в том числе за публикации в соцсетях.

С 1 декабря 2022 года в России вступит в силу закон, позволяющий объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку" (например, организационно-методическую или научно-техническую), а также "находится под иностранным влиянием".

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