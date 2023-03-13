Как война против Украины изменила Бурятию

Сообщение о возможном визите президента Путина в Бурятию вновь напомнило о том, как изменился этот российский регион после начала войны против Украины.

О том, что президент РФ Владимир Путин приедет в ближайшие дни в Бурятию, сообщило российское издание "Ведомости" еще в воскресенье, 12 марта. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не последовало, однако все признаки говорят о том, что поездка Путина в один из самых пострадавших от войны российских регионов состоится уже на этой неделе.

Президент России редко посещает регионы своей страны, особенно в условиях войны против Украины. При этом Республика Бурятия - в лидерах по жертвам на душу населения среди регионов РФ, коэффициент смертности - 28,4 смерти на 10 000 молодых мужчин (от 22 до 37 лет). Для сравнения: в Москве такой же коэффициент 0,3.

В Бурятии готовятся к визиту Путина?

В Telegram-каналах можно найти сообщения, что подготовка к возможному приезду президента в Бурятию началась еще неделю назад. По информации "Людей Байкала" , сотрудникам авиазавода в Улан-Удэ посоветовали не "вести себя странно". На крышах зданий будут дежурить снайперы, а руководители уже отправились на обычный для всех, кто встречается с Путиным, карантин. "Нам официально дали несколько указаний - вести себя на территории спокойно, без резких телодвижений и странного поведения", - рассказали работники завода.

"Скрытая мобилизация в Бурятии продолжается"

Бурятия с самого начала войны РФ против Украины получила известность как регион, в который поток "грузов 200" - гробов с погибшими солдатами - не стихает. На 3 марта этого года журналисты BBC и "Медиазоны" только по подтвержденным источникам насчитали 489 погибших военных из республики. Выше в этой печальной таблице забрались лишь 4 региона. Похожие цифры публикует и местное издание "Люди Байкала". По его данным, 583 военнослужащих из Бурятии погибли на войне, из них только за неделю с 24 февраля по 3 марта подтвердилось 38 смертей. При этом сами издания говорят о том, что их цифры занижены минимум в два раза.

Похороны российского десантника, погибшего в Украине, март 2022 года Фото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

"При том, что буряты насчитывают 0,3 процента населения России, в составе армии РФ их оказалось около 1 процента. Мы это объясняем тем, что у нас много военных частей было еще до войны. Бурятия - приграничный регион, плюс у нас очень высокий уровень безработицы и низкий - качества жизни, эти факторы способствовали большой популярности в регионе службе по контракту в армии", заявляет глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Мобилизация же привела к тому, что из бедного региона забрали, по оценкам фонда, еще около 20 тысяч человек. "Скрытая мобилизация продолжается до сих пор. Мы и сейчас получаем сообщения о новых случаях повесток. Цифра в 20 тысяч только растет", - рассказывает DW Гармажапова.

Бурятская деревня и война против Украины

"Деревни особенно пострадали от мобилизации. Военкоматы пользовались тем, что люди не знают своих прав. Люди там довольно послушные. В первую же ночь с 21 на 22 сентября из районных центров отправляли автобусы и забирали всех, кто попадается", - вспоминает маркетолог Туяна, которая во время мобилизации жила в одной из таких бурятских деревень. Повестки рассылались с расчетом на то, что многие из них останутся без ответа, по словам Туяны, в ее деревню на примерно 400 мужчин пришло 10 повесток. Однако из-за того, что многие были в лесах, собирали кедровые орехи, на фронт уехал всего один человек. При этом многие деревни ощутимо пострадали от массового отъезда мужчин, бывали села, где забирали всего одного-двух мужчин, но это мог оказаться единственный на все село ветеринар - и теперь там некому прививать скот. Или забирали водителей, и теперь люди не могут добираться до отдаленных деревень.

По словам Туяны, на этом фоне в регионе образовалась очень большая горизонтальная солидарность: "люди шьют маскировочные сетки, свечи блиндажные делают, отправляют деньги на фронт. Пропаганда сделала свое дело, даже по моим родственникам если судить, то они свято верят, что парни на фронте защищают родину от запада. Жители в деревнях на этом фоне пытаются всем чем могут помогать тем, кто отправился на фронт".

Служба по контракту в армии популярна в целом ряде регионов России (фото из архива) Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

Мрачную репутацию бурятских военных, которых еще в начале войны окрестили "боевыми бурятами Путина", в регионе предпочитают не замечать, говорят опрошенные DW. "Нарратив о "боевых бурятах Путина" абсолютно прокремлевский и пропагандистский. И я думаю, что задача Путина в эту поездку - вернуть этот нарратив в повестку. Моральный дух региона сейчас не так высок, как рассуждает пропаганда, слишком уже заметны приезжающие в Бурятию гробы, которых меньше не становится", - рассуждает Гармажапова. Не так давно власти Джидинского и Кабанского районов отказались от празднования Масленицы. Причина - траур по погибшим на войне. За неделю до несостоявшихся празднеств в Кабанском районе похоронили минимум шесть военных, в Джидинском - шесть.

Деньги из Бурятии - на благо Донбасса

Как и многие другие регионы РФ, Бурятия тоже перечисляет средства на восстановление Донбасса. Республика, занимающая 81 место по качеству жизни среди регионов России, потратила 1,9 млрд рублей на концерты в зоне конфликта, а также на прямую поддержку солдат. Дефицит бюджета Бурятии в 2023 году составит, по оценкам, 7,3 млрд рублей.

Кроме того, еще в июне 2022 года Бурятия взяла "шефство" над Старобешевским районом тогда еще самопровозглашенной "ДНР". Глава Бурятии Алексей Цыденов ездил туда и подписал соглашение, по которому из бюджета было выделено 380 млн рублей на подготовку школ, детских садов и жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону. Деньги эти отдали на безвозвратной основе.

"В комментариях под этой новостью люди активно интересовались, так ли у нас много денег, чтобы помогать какому-то региону, который даже не является Россией. Губернатору Цыденову пришлось потом оправдываться, потому что люди восприняли это крайне негативно", - говорит Александра Гармажапова. Некоторые из этих комментариев: "Господи, а на нас когда-нибудь потратят столько денег? Притом, что мы самая нищая республика"; "Свои местные перебьются на зарплатах в 20 тысяч, у нас-то некому помочь!".

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