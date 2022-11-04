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Митинг в Улан-Удэ в годовщину аннексии Крыма Россией, 18 марта 2018 года
Митинг в Улан-Удэ в годовщину аннексии Крыма Россией, 18 марта 2018 годаФото: Andrei Ogorodnik/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

В Бурятии прошли задержания на антивоенной акции

Александра Иванова
45 мин. назад

Из-за антивоенной акции в Улан-Удэ оказался сорван провластный митинг в честь Дня народного единства, сообщают местные Telegram-каналы.

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В Улан-Удэ полицейские задержали нескольких участников антивоенной акции на площади Советов, в том числе как минимум пять женщин, сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо LIVE" в пятницу, 4 ноября.

Трех задержанных женщин отвезли в отделение полиции. Позже двух из них отпустили, выдав предостережение, указывают авторы канала. Также был задержан мужчина по имени Владимир Платошкин. На него, по данным "ОВД-Инфо", составили протокол о дискредитации российской армии. 

Как заявили впоследствии участники акции, ее главным итогом стал срыв провластного митинга в честь Дня народного единства. Как пишет Telegram-канал "Настоящая Бурятия", "полиция перекрыла площадь Советов и начала задерживать всех, кто пытался пройти".

Ход мобилизации в Бурятии

В сентябре президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала в интервью DW о жестком ходе мобилизации резервистов в Бурятии для участия в войне против Украины.

По ее словам, эта мобилизация была "никакой не частичной,  а полноценной". Повестки вручали ночью, а "деревни прочесывали вдоль и поперек": "Приходили к людям, которые давно на пенсии, к тем, у кого на попечении ребенок инвалид, у кого протезы, кто недавно перенес операцию и не может сидеть еще в течение полугода. Также вручали повестки прямо на рабочем месте".

12 октября первый заместитель военного комиссара Бурятии, полковник Игорь Кибальник заявил о продолжении "плановой работы по частичной мобилизации", отметив при этом, что в Бурятии "донабор" - небольшой.

Ранее, 30 сентября, в регионе сообщили о выполнении в Бурятии задания по частичной мобилизации и закрытии пунктов сбора призывников.

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Сообщение о ходе мобилизации в Бурятии на информационном сайте Baikal-daily

Алексей Цыденов прокомментировал информацию военкомата о том, что частичная мобилизация продолжается
www.baikal-daily.ru
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