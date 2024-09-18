В России тестируют сайт онлайн-реестра электронных повесток

Сайт реестра электронных повесток военкоматов заработал в тестовом режиме в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл.

В России заработал сайт Единого реестра воинского учета - реестрповесток.рф. На это в среду, 18 сентября, обратили внимание российские СМИ. В настоящее время портал функционирует в тестовом режиме в трех регионах России: Сахалинской области, Рязанской области и Республики Марий Эл.

Как пишет "Радио Свобода", повестки военкоматов в реестре начнут размещаться с ноября. Тогда же начнется их рассылка тем, кого может коснуться призыв в армию РФ. Согласно принятому весной 2023 года закону, повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее размещения в реестре.

В реестре должны будут содержаться личные и паспортные данные всех зарегистрированных на воинском учете, их СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информация об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

Получатели повесток будут ограничены в правах на территории России в случае неявки в военкомат

В апреле 2023-го Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Из его текста, в частности, следует, что призывникам, которые не явятся в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки, могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством и отказать в выдаче кредита. Кроме того, они не смогут выехать из России до явки в военкомат.