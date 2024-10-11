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Зеленский в Берлине: новая помощь Киеву и "план победы"

Никита Жолквер
11 октября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в ФРГ. Как проходил его визит, о чем он договорился с канцлером Олафом Шольцем и как оценили в Берлине "план победы" Украины?

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин 11 октября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин 11 октября 2024 года Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

После встреч в Лондоне с премьер-министром Великобритании и генеральным секретарем НАТО, в Париже - с президентом Франции, в Риме - с главой итальянского правительства и в Ватикане - с папой римским, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в пятницу, 11 октября, в Берлин.

Вообще-то в Германии, на американской авиабазе в Рамштайне, он собирался принять участие в первой на высшем уровне встрече так называемой "контактной группы", состоящей из примерно 50 стран, оказывающих Украине помощь в отражении российской агрессии. Раньше такие встречи проходили только на уровне министров обороны. Но после вызванной ураганом "Милтон" отмены визита в ФРГ президента США Джо Байдена, саммит в формате "Рамштайн" также был отложен на неопределенное время.

В Берлине Владимир Зеленский встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и - во второй половине дня - c президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier).

Зеленскому пообещали новый пакет военной помощи

В 14:25 по среднеевропейскому времени на лужайку рядом со зданием ведомства федерального канцлера опустился синий вертолет федеральной полиции. Через пару минут - еще один. Это был, очевидно, отвлекающий маневр. Владимир Зеленский находился только в третьем, который прилетел десять минут спустя и приземлился уже на территории самого ведомства.

Перед началом переговоров президент Украины и немецкий канцлер Олаф Шольц выступили перед журналистами с короткими заявлениями. Шольц напомнил о том, что Германия занимает второе место в мире после США по объему военной помощи Украине и первое - среди европейских стран. Глава правительства ФРГ перечислил те вооружения и боеприпасы, которые Германия уже выделила для ВСУ и анонсировал новый пакет помощи.

"До конца этого года при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - мы сформируем еще один пакет военной помощи Украине на сумму в 1,4 млрд евро, - сказал Шольц. - В нем будут системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходки Gepard, гусеничные и колесные гаубицы, боевые танки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и артиллерийские боеприпасы".

Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине (11 октября 2024 года)
Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине (11 октября 2024 года) Фото: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Упомянул канцлер и необходимость проведения после встречи в швейцарском Бюргенштоке еще одной международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Украине в этот раз - уже с участием России. Но достижение мира, констатировал Шольц, может быть осуществлено только на основе международного права: "Мы не примем мира под диктовку России".

Но Россия, по словам Зеленского, уклоняется от честной дипломатии и прекращения войны в соответствии с Уставом ООН. Президент Украины заявил, что он представит канцлеру план, который с точки зрения Украины, заставит Россию прекратить войну - желательно уже в 2025 году, а также исключит повторение такой агрессии в будущем.

Что говорят в Германии об украинском "плане победы"

В Вашингтоне в конце сентября Зеленский  уже представил так называемый "план победы" Украины американскому президенту, но детали до сих пор остаются неизвестными. Расспросить о них украинского президента журналисты, пришедшие в ведомство федерального канцлера, не смогли - вопросы не были предусмотрены. И пресс-конференция по итогам переговоров - тоже.

Эксперты считают, что суть этого плана заключается в том, чтобы, с одной стороны, усилив Украину за счет увеличения и ускорения западной военной помощи, а, с другой стороны, ослабив России путем ужесточения экономических санкций, вынудить Москву пойти на серьезные дипломатические переговоры с Киевом.

В этой связи немецкая бульварная газета Bild, ссылаясь на итальянскую Corriere della Sera, пишет, что Зеленский в ходе своего европейского турне впервые дал понять, что готов на перемирие вдоль сегодняшней линии фронта при условии, что США предоставят Украине примерно такие же гарантии безопасности, как Японии, Южной Корее и Филиппинам. А от его европейских партнеров он ожидает ускорения процесса вступления Украины в ЕС, что значительно улучшит для страны перспективы экономического роста. "Это означает, - пишет Bild, - что Киев прощается со своей целью освободить всю территорию Украины перед началом переговоров с Путиным".

Родерих Кизеветтер
Родерих КизеветтерФото: Kai-Uwe Heinrich/TSP/IMAGO

Иначе оценивает план Зеленского внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "В плане Зеленского речь не идет о победе, как мы ее обычно понимаем, - пояснил он в пятницу в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD). - Речь идет о том, чтобы так ограничить возможности России, чтобы она не могла полностью покорить Украину, чтобы Украина получила перспективу вернуть свои территории. Это решающий момент. Для этого, в частности, необходимо разрушить военные плацдармы в России. А канцлер, в отличие от лидеров других европейских государств, этому сопротивляется и тем самым изолирует Германию".

Споры о дальнобойном оружии и ударах вглубь России

Кизеветтер имеет в виду просьбу Киева разрешить применение дальнобойного оружия, которое ВСУ получают от западных стран, по целям в глубине России. По сообщениям газеты The Guardian, со ссылкой на источники в британском правительстве, Лондон принял решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Такие ракеты поставляет Украине и Франция, которая, заявил Кизеветтер, также не препятствует их запуску по военным целям на территории РФ.

А что же Германия, занимающая первое место среди европейских стран по объему военной помощи Украине? "Германия не поставляет ВСУ оружие, дальность действия которого ставила бы вопрос о его применении по целям в глубине России, - заявил высокопоставленный источник в ведомстве федерального канцлера. - Поэтому такие вооружения и не являются предметом дискуссии на этот счет, которая ведется преимущественно между Украиной и США. Так что нам и решать нечего".

Владимир Зеленский прилетел в Берлин, где встретился с канцлером Олафом Шольцем
Владимир Зеленский прилетел в Берлин, где встретился с канцлером Олафом Шольцем (11.10.2024) Фото: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Украина, правда, давно просит у Германии крылатые ракеты TAURUS, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров. Но Олаф Шольц всякий раз отвечает отказом, опасаясь, что в случае передачи Киеву таких ракет, Германия и НАТО могут оказаться втянутыми в войну с Россией.

Чего ожидают немцы от канцлера и украинского президента

Об активизации дипломатических усилий по прекращению войны в Украине канцлер Шольц перед началом переговоров с президентом Зеленским говорил не в первый раз. По некоторой информации, Олаф Шольц якобы готовится поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Последний из известных таких разговоров между ними состоялся почти два года назад - 2 декабря 2022 года.

В пользу возобновления прямого диалога между Берлином и Москвой высказывается и значительное большинство жителей Германии - 59%. Таковы только что обнародованные результаты опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу информационного агентства DPA. А на востоке Германии за это ратуют даже 68% опрошенных.

Менее единодушны немцы в оценке условий начала мирных переговоров. 39% разделяют жесткий подход, согласно которому, начинать их можно только после того, как Украина восстановит свою территориальную целостность в границах 2013 года. 22% считают, что Киев должен пожертвовать аннексированным в 2014 году Крымом, а еще 23% - вообще всеми регионами, оккупированными Россией, начиная с полномасштабной агрессии в феврале 2022 года. То есть, 45% опрошенных согласны с переговорами в обмен на территориальные уступки Украины.

Родерих Кизеветтер, в свою очередь, выступает вообще против каких бы то ни было дипломатических усилий с целью прекращения войны в Украине: "Украине грозит полное завоевание, массовый исход населения, и Путину непонятно, зачем в такой ситуации вести переговоры. Всякие дипломатические инициативы у Путину вызывают смех, они не могут вынудить его сесть за стол переговоров. Он видит, что у украинцев на исходе боеприпасы и поэтому они хотят вести переговоры".

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