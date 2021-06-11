 Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2021

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Мир

Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о COVID-19

Жюри самой престижной в США награды в области журналистики выделило материалы о борьбе с пандемией, притеснениях мусульман в Китае и гибели Джорджа Флойда.

Медаль, вручаемая обладателю Пулитцеровской премии

Медаль, вручаемая обладателю Пулитцеровской премии

Журналисты американской газеты The New York Times в пятницу, 11 июня, стали лауреатами Пулитцеровской премии в главной номинации - "Служение обществу" - за "отважное, дальновидное и масштабное освещение" пандемии COVID-19. Журналистам удалось "предать огласке расовое и экономическое неравенство, провальные действия властей в США и за их пределами, а также заполнить информационный вакуум", что помогло местным властям, медикам, компаниям и частным лицам подготовиться к распространению коронавируса, подчеркивается в заявлении жюри.

Интервью с узниками лагерей для мусульман в Китае

Победу в категории "Освещение международных тем" одержали трое журналистов новостного интернет-портала BuzzFeed News за серию репортажей о лагерях для мусульман в Китае. Материалы были подготовлены с использованием спутниковых снимков и интервью бывших узников таких учреждений.

Награждены материалы о событиях вокруг гибели Джорджа Флойда

Награда в номинации "За выдающуюся подачу сенсационного материала" досталась сотрудникам издания Star Tribune из штата Миннесота за "детальное освещение" гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе и вспыхнувших за этим протестов. В номинации "Особое упоминание" жюри Пулитцеровской премии отметило Дарнеллу Фрейзер - девушку, которая сняла на видео последние минуты жизни Флойда.

Проект об акциях протеста в США после трагедии в Миннеаполисе принес награду фотографам информагентства Associated Press в категории "Новостная фотография". А фотокорреспонденту Associated Press Эмилио Моренатти присудили премию в номинации "Художественная фотография" за проект о жизни пожилых в Испании во время пандемии. Жюри особо выделило "пронзительность" снимков.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

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    Автор: Андрей Гурков


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