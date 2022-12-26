После атаки БПЛА близ Саратова погибли трое военных

Трое российских военных погибли в результате падения обломков беспилотника в районе аэродрома Энгельс Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ. Аэродром - база для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

При подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате падения его обломков погибли "три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме", сообщили утром в понедельник, 26 декабря, в министерстве обороны России. В Минобороны утверждают, что авиатехника повреждений не получила. В свою очередь Telegram-канал Baza передает, что, помимо гибели трех военных, еще четыре человека были госпитализированы, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о раненых из официальных источников пока не поступало.

Между тем украинский военный корреспондент Роман Бочкала пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет. "В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель", - сообщил Бочкала в микроблоге Twitter.

Губернатор: Эвакуация не проводится

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в Telegram-канале, что чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не зафиксировано. Угрозы для жителей нет, отметил Бусаргин, добавив, что "истории про эвакуацию из города" - "наглая ложь". Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, добавил он. "Выражаю соболезнования родным и близким (погибших. - Ред.). Окажем семьям всю необходимую помощь", - отметил Бусаргин.

Целый ряд Telegram-каналов разместил возможные видео взрыва, на них слышна сирена тревоги. Читатель одного из каналов написал: "Когда прилетело первый раз (5 декабря), звук взрыва был сильнейший". "Сегодня же… слышал свист, а затем громкий "хлопок" - ни одна сигналка на машинах не сработала".

Саратовская область расположена на расстоянии свыше 600 километров от границы с Украиной.

Атака беспилотников 5 декабря

До этого случая атаки беспилотных летательных аппаратов на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России были зафиксированы 5 декабря.

В Минобороны РФ заявляли, что "попытки ударов" выполнены реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства - якобы с целью выведения из строя российских самолетов дальней авиации ВКС РФ. В российском ведомстве утверждали, что средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили украинские БПЛА, летевшие на малой высоте. Спутниковые снимки и сделанные на местах фотографии показывали, что в результате взрывов были повреждены военные самолеты. По версии министерства, была лишь "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов. При взрыве бензовоза на аэродроме в Рязани погибли три человека.

Сейчас для удара по аэродрому Энгельс, как предполагает блог OSINTdefender, был использован, "как и в прошлый раз, советский беспилотник Ту-141: это единственное имеющееся в распоряжении Украины оружие такой дальности (Энгельс находится примерно в 750 км от границы с Украиной".

Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Аэродром Дягилево расположен примерно в 200 километрах от Москвы. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших там окажут поддержку.

NYT: Беспилотники запущены с украинской территории

По данным американской газеты The New York Times (NYT), 5 декабря беспилотники были запущены с украинской территории. Как минимум один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа, находившегося неподалеку от базы и помогавшего направить БПЛА к цели, указал тогда собеседник NYT. Удары свидетельствуют о готовности Киева атаковать базы в глубине территории РФ и продемонстрировали способность Украины наносить удары на таких больших расстояниях, отмечало издание.

Киев официально тогда не взял на себя ответственность за произошедшее, - точно так же было ранее, к примеру, с атаками в аннексированном РФ Крыму.

После атаки беспилотников были зафиксированы новые российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога прозвучала почти на всей территории страны. Взрывы прогремели в Черкасской, Запорожской, Киевской, Винницкой, Одесской областях, Харькове и Херсоне. В Одессе, Житомире и Николаеве произошло частичное отключение света.

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