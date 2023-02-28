В РФ насильственно вывезли более 16 тысяч украинских детей

На 370-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 февраля (время московское).

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Российские силы насильственно вывезли в Россию более 16 тысяч детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. "Одним из наиболее вопиющих преступлений является принудительная депортация украинских детей в Россию и Беларусь. В мае 2022 года Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для детей из Донбасса, Запорожья и Херсона", - заявил он. По данным Костина, украинским властям пока удалось вернуть только 307 детей. Он подчеркнул, что Киеву необходима помощь международного сообщества для возвращения остальных. "Необходимо остановить Россию и привлечь к ответственности за эти вопиющие нарушения прав человека", - заявил генпрокурор Украины .

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с генеральным секретарем Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Матиасом Корманом. 1 марта в Киеве открывается представительство ОЭСР, заявили они. "Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления и восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине, которые помогут стать полноценным членом организации", - подчеркнул Шмыгаль. По его словам, на встрече с Корманом также шла речь о работе в рамках координационной платформы для помощи Украине и подписано соглашение об участии Киева в международном исследовании качества образования PISA 2025.

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Украинское оперативное командование "Юг" сообщило о значительном усилении группировки российских кораблей в Черном море. "Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 1️7 кораблей, среди которых 5️ ракетоносителей, включая 2️ подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 3️2 ракет", - заявила пресс-служба ОК "Юг" в Facebook. По ее данным, обстановка остается стабильно сложной. "Враг не прекращает воздушную разведку, поэтому не исключены ракетные обстрелы, как массированные, так и точечные. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не стоит их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", - указывается в заявлении.

Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Как сообщила пресс-служба ОПУ , о ходе боевых действий доложили командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, а также командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев. "Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и возможный характер действий противника в ближайшее время", - указывается далее. Кроме того, темами заседания были состояние обеспечения ВСУ боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за рубежом, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

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Государственная пограничная служба Украины сообщила о тяжелых позиционных боях против российских сил в Бахмуте. "Ситуация вокруг Бахмута остается напряженной. Враг обстреливает опорные пункты пограничников из ствольной, реактивной артиллерии и минометов, а также разрушает гражданскую инфраструктуру города", - указывается в заявлении. По данным госпогранслужбы, за минувшие сутки проведено два боя против россиян, их потери составили 11 человек убитыми и 14 человек ранеными.



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В результате российского обстрела жилых массивов Херсона и пригородных населенных пунктов погибли два человека, ранен еще один, сообщила областная прокуратура. Кроме того, повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт. "При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - заявила Херсонская облпрокуратура в Telegram. В заявлении отмечается, что прокуроры и следователи принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о потерях в рядах Федеральной службы безопасности (ФСБ) с начала полномасштабной войны против Украины. Необходимо "сделать все, чтобы поддержать семьи погибших сотрудников", заявил он на коллегии ФСБ. Конкретных цифр Путин при этом не назвал. Он указал, что подразделения ФСБ принимали "прямое участие" в войне, решая "сложные, нестандартные оперативные задачи". Они "прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом", указал российский президент.

В Беларуси объявили в розыск подозреваемого во взрывах на аэродроме

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В Беларуси объявили в розыск подозреваемого в диверсии на аэродроме в Мачулищах. По данным белорусских СМИ, им является 29-летний уроженец Крыма Николай Швец. Издание "Зеркало" публикует фотографии ориентировки, которую разослали в автопарки Гомеля после произошедших два дня назад взрывов. "Это присылали не только им, и медикам сообщали, и маршрутчикам государственным. Сказали проявлять бдительность", - сообщил журналистам читатель. В ориентировке указывается, что Швец разыскивается Минским РУВД по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля". Между тем глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил "Зеркалу", что ему незнаком объявленный в розыск мужчина. "Кто он такой, я не знаю. У них задача - устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", - считает он.

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 2 млн рублей за отказ удалить из онлайн-энциклопедии "Википедия" статей о действиях вооруженных сил России на войне в Украине. Ресурс признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Конкретно речь идет о неудалении с "Википедии" статей о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также о размещении информации о действиях ВС РФ в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе войны. Это уже четвертый штраф в отношении компании по данной статье.

Немецкий Rheinmetall начал поставки в Украину разведкомплексов

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Немецкий концерн Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные разведывательные комплексы SurveilSPIRE. Передача Киеву данного оборудования уже началась и ведется по заказу правительства Германии. Сумма контракта исчисляется десятками миллионов евро, точные цифры в размещенном на сайте концерна заявлении не называются. Разведсистемы, в частности, служат для наблюдения за участками местности с привлечением, по возможности, минимального числа личного состава. Они включают в себя мобильные башни наблюдения с оборудованием дневного и ночного видения, мини-дроны и системы наведения. Проект осуществляется совместно с эстонской компанией DefSecIntel, сообщили в Rheinmetall.

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В Минобороны РФ заявили об атаке украинских беспилотников в отношении гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. "Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - написало ведомство . Минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе Краснодарского края прозвучали как минимум два взрыва, после которых начался пожар. По сведениям Telegram-каналов Baza и Shot, завод атаковали начиненные взрывчаткой беспилотники, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Городские власти заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении и что площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. В мэрии подчеркнули, что "при ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было".

В Коломенском районе Подмосковья упал беспилотник

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил сообщения о падении дрона в Коломенском районе. "Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - написал он в Telegram .

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Беспилотник упал в Подмосковье около станции российского концерна "Газпром", пишут Baza, Mash и Shot. По данным Telegram-каналов, дрон обнаружили около 11 часов утра в в деревне Губастово Коломенского района в 10 метрах от забора газо-компрессорной станции "Газпрома". По предварительным данным, взрыва не произошло, пострадавших нет. Взрыва после падения дрона не последовало. На место происшествия едут экстренные службы и саперы.

Столтенберг: Украина вступит в НАТО в отдаленной перспективе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина вступит в эту организацию. "Союзники по НАТО договорились о том, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время речь идет о долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг журналистам в Хельсинки. При этом насущной проблемой остается необходимость сохранить независимость Украины перед лицом продолжающегося российского вторжения, подчеркнул генсек НАТО.

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