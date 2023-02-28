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Протесты против отмены официального праздника в Дании (5 февраля 2023 года)Фото: Emil Helms/Ritzau Scanpix/picture alliance
ПолитикаДания

Пополнение оборонного бюджета: в Дании отменили госпраздник

Екатерина Венкина
2 ч. назад

По решению парламента Великий день молитвы перестанет считаться официальным праздником в Дании. Как ожидается, эта мера позволит привлечь в казну около 400 млн евро.

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Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).

Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет, чтобы достичь показателя в два процента ВВП, требуемого НАТО, уже в 2030 году, а не в 2033 году, как планировалось изначально. Данный шаг необходим на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивала Фредериксен.

"Не думаю, что это проблема - работать на один день больше", - отмечала глава правительства. По ее словам, властям предстоят "огромные расходы" на оборону, безопасность, здравоохранение и "зеленые преобразования", "и нет никакого финансового пространства для маневра".

Новое правительство озвучило соответствующие планы еще в декабре 2022 года.

Протесты у здания парламента

Конфедерация датских профсоюзов в ответ запустила протестную петицию, которая собрала более 470 000 подписей. Объединенное профсоюзное движение также призывало правительство созвать референдум. Однако организаторам не удалось получить поддержку, необходимую для вынесения предложения на референдум. В начале февраля около 50 000 человек вышли к зданию парламента в Копенгагене с протестом против планов правительства.

Великий день молитвы отмечается в Дании в четвертую пятницу после Пасхи, в этом году он придется на 5 мая. День стал национальным праздником в 1686 году по приказу короля Кристиана V. Дата считалась одним из самых популярных дней в году для церковных конфирмаций. Решение парламента Дании вступит в силу в 2024 году.

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