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Аэропорт в столице Исландии РейкьявикеФото: C Thorvaldur Orn Kristmundsson/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

США перебросили в Исландию "самолет Судного дня"

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Самолет E-6B Mercury - воздушный командный пункт. Он предназначен для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

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Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии "самолета Судного дня" E-6B Mercury - воздушного командного пункта, предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках "операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе", говорится в сообщении, обнародованном в микроблоге Twitter во вторник, 28 февраля.

В пресс-службе командования отметили, что "Европейское командование вооруженных сил США и его компоненты часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы".

Воздушный командный пункт

Самолет E-6B Mercury создан на базе Boeing 747. Еще год назад американская телекомпания CNN сообщала, что E-6B Mercury стал чаще летать после вторжения России в Украину. В СМИ отмечалось, что этот самолет разработан как платформа для "надежной и длительной" связи между высшим командованием армии, включая президента США как главнокомандующего, и стратегическими и нестратегическими силами, выполняющими его приказы.

E-6B Mercury находится на вооружении США с начала 90-х годов. Его функция - обеспечение возможности ядерного удара США в ответ на поражение командных пунктов. Он также обеспечивает связь с атомными подлодками Ohio, способными нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких лодок.

Помимо США, "самолеты Судного дня" имеются и у России. Они сделаны на базе Ил-86.

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