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Российский танк Т-62Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Лондон: РФ вынуждена использовать танки 60-летней давности

Ольга Лебедева
16 мин. назад

По данным британской разведки, российские военные сняли с консервации и используют на фронте в Украине танки и БТР первого послевоенного поколения.

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По информации британской разведки, в связи с нехваткой тяжелой бронетехники российские военные вынуждены снимать с консервации и использовать в боевых действиях модели первого послевоенного поколения, которые производились в СССР в 1960-е - 1970-е годы. В очередном обзоре ситуации на войне в Украине, опубликованном в Twitter в понедельник, 6 марта, министерство обороны Великобритании указывает на замену уничтоженной в Украине техники основными боевыми танками Т-62, построенными 60 лет назад.

"Старинные" танки и БТР уязвимы на поле боя

Около 800 танков этого типа были сняты с хранения в период с лета 2022 года, часть из них была модернизирована и оснащена прицельными системами, что повысило их эффективность в ночное время, отмечается в заявлении. По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что танки Т-62 направят даже в части 1-й гвардейской танковой армии - главного танкового подразделения ВС РФ. Ранее предполагалось, что 1-я ГТА будет вооружена современными танками типа "Армата", напоминают в Лондоне.

Кроме того, в последние дни на поле боя в Украине  впервые были замечены советские БТР-50, разработанные еще в начале 1950-х годов и принятые на вооружение в 1954 году, заявило британское Минобороны. Их производство было остановлено в 1970-е годы. Оба этих "старинных" образцов военной техники очень уязвимы в условиях современных боев, пишет ведомство далее и указывает на отсутствие у них современной реактивной брони.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на 6 марта российские силы потеряли 3423 танка и 6703 боевые бронированные машины.

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